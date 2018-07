Kiel

Der Justitiar des Kieler Kultusministeriums, Oberregierungsrat Hermann Schmidt-Tychsen, hat dem Realschuldirektor Dr. Albert Stolpe ein dienstliches Schreiben ins Haus geschickt. Der Leiter der Theodor-Storm-Schule, einer Realschule im Einzugsgebiet der Howaldtswerft, des Seefischmarkts und des Marinearsenals im Arbeiterviertel Wellingdorf auf dem Kieler Ostufer, soll sich zu den Vorwürfen seiner Schule äußern. Die Prügelstrafe steht zur Anklage.

In seinem gemütlich gepflegten Zimmer mit Pop-Plakaten an der Wand hält der Oberschüler Bernd Behrens vom Aktionskomitee Unabhängiger Sozialistischer Schüler (AUSS) die Dokumentation „betrifft Prügelstrafen“ parat. Er meint gelassen: „Die Dunkelziffer der geprügelten Schüler ist erheblich, da sie sich nicht getrauen, aufzumucken, weil sie dann zu Hause noch ein paar draufkriegen.“ In der Tat – wenn man der Dokumentation Glauben schenken kann – ist an der Theodor-Storm-Schule seit 1965 vom Rektor und zwei weiteren Lehrern vierzehnmal geschlagen worden.

Dem Realschullehrer Deichsel wird angelastet: „Die ehemalige Schülerin Karin Kinkel rempelte im Schuljahr 1965 in der sechsten Klasse Herrn Deichsel völlig unbeabsichtigt auf der Treppe im Schulgelände an. Ehe sie sich bei ihm entschuldigen konnte, erhielt sie eine Ohrfeige.“ – Zwei Schülern der sechsten Klasse habe der Lehrer Barz über einen Stuhl liegend je vier Schläge auf den Oberschenkel gegeben, weil sie zum Sportstundenbeginn nicht auf dem Sammelplatz waren, heißt es weiter.

Die Dokumentation über diesen Lehrer ist mit dem Zusatz versehen, er habe angeblich mehrfach erklärt, „daß er die körperliche Züchtigung in der Adäquatheit der Situation und der Mittel als eine der möglichen Methoden zur Erziehung Jugendlicher für sich in Anspruch“ nehme. Schulleiter Stolpe schließlich habe einen Schüler „sofort geohrfeigt“, der „völlig unschuldig“ war. Dieser Pädagoge betrachte, so die Dokumentation, seine Schläge als „väterliche Ermahnungsschläge“.

Das alles, sollte es der Wahrheit entsprechen, ist kaum mit dem Erlaß über das „Züchtigungsrecht in der Schule“ (Dienstordnung für Lehrer vom 17. 2. 1950) des Kieler Kultusministeriums in Übereinstimmung zu bringen. Dort heißt es nämlich: „Die körperliche Züchtigung von Mädchen ist gänzlich, die von Jungen im 1. und 2. Schuljahr und nach dem 8. Schuljahr untersagt. Schläge an den Kopf sind.verboten.“ Ferner dürfe körperliche Züchtigung „nicht in Erregung erfolgen“.

Die Sprecher des AUSS halten den Erlaß für unzureichend. Das Schlagen sei schon so „verinnerlicht“, daß Lehrer und Eltern „geradezu automatisch die Hand heben, wenn irgendein Vorfall passiert ist“. Ihre Forderung: „Es wird gewünscht, körperliche Züchtigung in Schule und Elternhaus abzuschaffen.“ Dieser Aspekt gilt, so argumentieren die Schüler, besonders im Arbeiterviertel. Hier nähmen viele bislang Prügel hin, um eine negative Eintragung in Klassenbuch und Zeugnis zu vermeiden. Denn das würde zu Hause nur erneute Schläge nach sich ziehen.

Hannelore Asmus