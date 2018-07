Auf die Frage, was er denn am meisten liebe, soll ein sehr weiser Mann gesagt haben: das Überflüssige.

Er ließ dabei, offenbar bewußt, in der Schwebe, was er als überflüssig betrachtet. Das Leben des Menschen ist nicht allzu lang. Was davon ist essentiell, was überflüssig?

Bedenkt man die Verschiedenheit allein der Volkscharaktere, wird es auf diese weitere Frage etliche verschiedene Antworten geben. „Sinnlos vertan ist die Zeit, da man nicht liebt“, tönt es aus Frankreich. Der Deutsche wird eher geneigt sein, alles auszuklammern, was nicht Arbeit, was nicht Mühe ist.

Fest steht indes, daß – was immer man als solches betrachten mag – erst die Gestaltung des Überflüssigen die wahre Lebenskunst ausmacht. Nichts gegen die Liebe, nichts gegen die Arbeit. Aber erst aus dem Überflüssigen wächst der Überfluß.

In diesem Sinne gibt es zwei höchst überflüssige Bücher anzuzeigen. Sie sind, bezeichnenderweise, aus der redaktionellen Arbeit der ZEIT – Ressort: Überflüssiges, Überfluß – herausgewachsen. Das eine,

„99 Logeleien von Zweistein“ mit ihren Antworten; Christian Wegner Verlag, Hamburg; 170 Seiten, 7,80 Mark, beginnt im Vorwort ebenfalls mit zwei Fragen. „Mögen Sie logein?“ heißt es da. „Gehören Sie zu denen, die gern logisch über ganz unwichtige Dinge nachdenken, beispielsweise, ob sich der Barbier selbst rasiert, der alle Bewohner seines Dorfes rasiert, die sich nicht selbst rasieren, oder darüber, was es wohl bedeutet, wenn jemand sagt: ‚Es ist unmöglich, daß diese Unmöglichkeit unmöglich ist.‘?“ Ich erinnere mich, daß ich eine beachtliche Zeit meiner ZEIT-Lektüre damit zugebracht habe, ein Stück Papier mit Worten und Zahlen zu bedecken. Ich fand es erholsam, mich in zugleich streng logischen wie höchst überflüssigen Bereichen zu tummeln, eine Vorliebe, die ich offensichtlich mit unzähligen anderen Lesern teilte.

Das doppelte Vergnügen, seine Zeit auf sinnvolle Weise sinnlos zu vertun, bereitet kaum etwas anderes derart intensiv als jene Logeleien, die da beginnen: „In Knusiland gibt es drei Dörfer: Abi, Bebi und Cebi“ und die einen nicht ruhen lassen, ehe man herausgeknobelt hat, in welchem dieser drei Dörfer man sich befindet. Die labyrinthischen Umwege, die, auf Grund der allein bekannten Tatsachen, dazu notwendig werden, schulen nicht nur den Geist (etwas Zweckvolles also im Überflüssigen), sondern sie lassen sogar die Irrwege als so faszinierend erscheinen, daß die Erkenntnis, auf einen Irrweg geführt worden zu sein, wiederum zu einer Art von Genuß wird. Nie habe ich den weisen Mann, der das Überflüssige am meisten liebt, intensiver zu verstehen gemeint als bei der Beschäftigung mit diesen Logeleien.