The cow jumped. over the moon“ – diese Verszeile gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Unsinnigkeiten, die den englischen Kindern mit den „Nursery Rhymes“ in die Wiege gelegt werden. Der Geist des Nonsense, dem der Engländer so sehr zugetan ist, scheint in der Vorstellung von der über den Mond springenden Kuh auf die kürzeste bildliche Formel gebracht zu sein. Wenn man bedenkt, daß nursery auch gleichbedeutend ist mit Gärtnerei, so sind in diesen Reimen wahre Wunderpflänzchen mit den seltsamsten Unsinnsblüten gezüchtet worden. Und immer noch gedeihen sie prächtig weiter. Mit Hilfe der vielgeübten Kunst des make believein der alle bestehenden Gesetzlichkeiten und Regeln, auch die der Sprache, aufgehoben werden, versucht der Angelsachse gern, der Wirklichkeit ein Schnippchen zu schlagen und sich, ungeachtet dessen, was die Realität mit ihm treibt, den Spaß an der Freud und die Freude am Staunen zu erhalten.

Seit einiger Zeit nun mehren sich die Anzeichen, daß der Nonsense auch bei uns gedeiht. Unter den Kinderbuchtiteln, die in diese Richtung zielen, fielen im vergangenen Jahr besonders zwei auf: James Krüss stellte die Frage „Welches Tier hat sieben Meter Halsweh ?“, und „Was denkt die Maus am Donnerstag?“ lautete eine andere bei Josef Guggenmoos.

Für Liebhaber von Gereimtem gehören die Verse dieses Allgäuer Dichters zu den besonders geschätzten Raritäten. Meist mußte man sich bisher bei österreichischen Verlagen umtun oder sich eine Handvoll aus Anthologien zusammenlesen, die Kenner wie James Krüss, Bruno Horst Bull oder Hans Joachim Gelberg zusammengestellt hatten. Für Guggenmoos ist kein Ding und kein Wesen zu gering, um nicht auf unsinnige innige Weise in Verse umgesetzt zu werden. Mit besonderer Vorliebe spielt er verkehrte Welt, schickt seinen Leser in den April oder führt ihn mit seinen überraschenden Versfügungen an der poetischen Spürnase herum. „Auch für das Kindergedicht gibt es nur den einen literarischen Himmel“, das kann Guggenmoos getrost zur Forderung erheben, denn seine eigene Poesie steht unter einem guten Stern, und ab und zu ist es ein Morgenstern.

Während er für diesen Gedichtband mit der Prämie des Deutschen Jugendbuchpreises ausgezeichnet wurde, gehörte James Krüss zu den Preisträgern der internationalen Hans-Christian-Andersen-Medaille 1968.

Krüss ist – wie sein Lehrmeister Erich Kästner – Moralist, und hinter all dem spielerischen Unsinn, den er in seinem neuen Bilderbuch „Ein-Eich- & Mondhorn“ „mit Abc und Phantasie“ treibt, steht meist eine pädagogische Absicht. Schönster Unsinn floß ihm hier in „gereimten Unwahrscheinlichkeiten“ aus der Feder, man nimmt ihm den ebenso gern ab wie Jan Balet die dazugehörigen Illustrationen. Krüss baut die fidelen menschlichen und tierischen Gestalten wie buntbemaltes hölzernes Spielwerk in kulleräugiger Puppenhaftigkeit vor dem Betrachter auf und versetzt sie so in den Bereich des Unwirklichen, aus dem das wunderschön irre Lied vom Ein-Eich- & Mondhorn aufklingt.

Dem literarischen Nonsense eng verwandt ist der gezeichnete Nonsense der Karikatur, und ein Lieblingsthema beider ist die Darstellung einer närrischen Tierwelt, in der es menschliche Schwächen zu belachen gibt. Denn der Mensch ist nicht so mit sich selbst im reinen, wie er gern glaubt, das demonstriert auch „Reinhold das Nashorn“. „stern“ -Leser kennen ihn schon, diesen zartbesaiteten Dickhäuter aus Loriots Zeichenfeder, der zwar über sich selber schmunzelt, sich aber nicht verspotten läßt. Wer es dennoch tut, ist am Ende selber der Genasführte und steht als „Menschenhorn“ recht dumm da.

James Thurber, Amerikas „nationale Institution auf dem Gebiet des heiteren Unsinns“, hat sich einmal Gedanken darüber gemacht, aus welchem Anlaß Kinder am liebsten lachen, und festgestellt, daß es fast immer der „humor of action“, die Situationskomik ist. Am meisten gefällt Kindern die Verdrehung von Tatsachen, sobald sie nur genügend vertraut sind mit diesen Der Witz von dem Löwen, der auf die Frage, warum er denn wie eine Kuh muhe, antwortet: „Ich spreche auch Fremdsprachen“, zündet schon bei sehr kleinen Kindern. So wird auch das Buch „Heinerich ein Schweinerich“ bei ihnen viel Beifall einheimsen können (in welchem Heinerich sich zusammen mit der Henne Irma in artistischen Verrenkungen als Zirkuskünstler produziert), aber auch ihr Mitgefühl erregen (wenn nämlich die gemeinsame grandiose Karriere durch einen Wespenstich ein jähes Ende findet). Der Umschlagentwurf zu Franz Högners amüsantem Bilderbuch stammt von Jürgen Spohn und beweist in seiner sachlichen Gradlinigkeit, wie ernst der Unsinn für Kinder auf der verlegerischen Seite genommen wird.