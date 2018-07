Inhalt Seite 1 — Von ZEIT zu ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit einer Schwächung der Reformer-Position und einer Anpassung an die Moskauer Forderungen endete die Prager Sitzung des ZK der tschechoslowakischen KP. Mit Protestdemonstrationen und Sitzstreiks reagierten die Studenten in mehreren tschechoslowakischen Universitätsstädten auf die ZK-Beschlüsse. Alle Debatten und Abstimmungen beim Kongreß der polnischen KP brachten eine Verstärkung der Stellung des Parteichefs Wladyslaw Gomulka. Die Volkskammersitzung in Ostberlin brachte wider Erwarten keine neuen Beschlüsse zur Behinderung des Berlin- und Interzonenverkehrs.

Spaltungen – Richtungen

Besprechungen der italienischen und der indischen KP in Moskau über die tschechoslowakische Streitfrage endeten negativ im Sinne der sowjetischen Partei. In Budapest begann eine weitere Vorbereitungskonferenz für das Moskauer KP-Welttreffen. Der aus Ostberlin nach Düsseldorf „heimgekehrte“ Kommunistenführer Max Reimann gab in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt eine erste Pressekonferenz. Als ein „Spaltungsmanöver“ bezeichnete die DKP die Neugründung einer „maoistischen“ KPD. Der Landesparteitag der nordrhein-westfälischen NPD in Siegen war von Tumulten und Schlägereien begleitet. Die NPD-Führung deutete die Gründung einer Schutzstaffel an, In Heidelberg wurde ein „Bund republikanischer Offiziere“ gegründet.

Warnung – Verstärkung

Auf ihrer ersten Tagung nach der Invasion der Warschauer-Pakt-Armeen in die Tschechoslowakei einigten sich die NATO-Partner in Brüssel auf eine deutliche Warnung gegen weitere sowjetische Übergriffe. Der Bundesverteidigungsminister versprach seinen NATO-Kollegen eine Verstärkung der Schlagkraft der Bundeswehr. Der Verteidigungsausschuß des Bundestages kritisierte das Bundesverteidigungsministerium wegen der Verschleppung wichtiger Gesetzesvorlagen für die Reform der Bundeswehr. Das neue jugoslawische Verteidigungsgesetz verfügte die Möglichkeit der Einberufung von Frauen zwischen 19 und 40 Jahren zum Wehrdienst

Kosmisch – atlantisch

Die publizistische Polemik zwischen Belgrad und Ostberlin spitzte sich drastisch zu. Jugoslawien bestand gegenüber der Sowjetunion erneut auf Gleichberechtigung und Nichteinmischung. Moskau bestritt alle Absichten zur Übernahme des algerischen Marinestützpunktes Mers-El-Kebir. Die Sowjets schossen mit dem 17-Tonnen-Satelliten „Proton 4“ das bisher schwerste kosmische Fahrzeug in eine Erdumlaufbahn. Der sowjetische Weltraumkörper „Sonde 6“ ging in der Sowjetunion zu Lande nieder.