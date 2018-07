Es ist durchaus verständlich, daß die Beamten enttäuscht, ja empört auf den Beschluß der Bundesregierung reagiert haben, den „Weihnachtsmann“ nur zu den Angehörigen der unteren Besoldungsgruppen auf die Reise zu schicken. Glauben sie doch alle, „brav“ gewesen zu sein und also Anspruch auf eine Weihnachtsgratifikation zu haben. Niemand wird es den Beamten verübeln können, wenn sie ihrer Forderung nach einer einheitlichen Weihnachtsbescherung Nachdruck verleihen und die Bundesregierung entsprechend bedrängen.

Daß man aber jetzt – nach dem Vorbild der Flugsicherungsbeamten – nur noch „nach Vorschrift“ arbeiten und den „Weihnachtsmann“ auf diese Weise in die Knie zwingen will, muß nachdenklich machen. Was für „Vorschriften“ müssen das sein, deren Anwendung zur Plage für Millionen wird. Es sieht ganz danach aus, als ob diese Vorschriften aus dem vorigen Jahrhundert herrühren!

Wie wäre es, wenn die Bundesregierung aus dem Streit um die Weihnachtsgratifikation für Beamte die eine Lehre ziehen würde, diese Vorschriften endlich zu revidieren – auf daß Recht nicht Unsinn werde. Dann hätte die verkappte Streikmaßnahme der Beamtenschaft, über deren Legitimität man streiten mag, wenigstens einen guten Zweck erfüllt. b.