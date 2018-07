Eine Große Strafkammer des Landgerichts Frankfurt hat durch die harten Urteile im Kaufhausbrand-Prozeß vielfältige Kritik auf sich gezogen. Eine frühere Entscheidung, an der zumindest zwei der drei Berufsrichter jener Kammer teilgenommen haben und die erst jetzt bekannt wird, verdient demgegenüber das Lob der liberalen Kritiker unseres Strafrechts.

Es ging um den berüchtigten Paragraphen 184, der die Verbreitung unzüchtiger Schriften und Abbildungen mit Strafe bedroht. Bei einem Zeitschriftenhändler hatte die Polizei Aktmagazine „sichergestellt“, und der zuständige Amtsrichter hatte die Hefte beschlagnahmt, weil sie „zahlreiche Abbildungen nackter oder spärlich bekleideter Frauen enthielten, durch deren Posen, Gesten oder Mimik oder halbverhüllende Kleidungsstücke eine eindeutige Beziehung zum Geschlechtlichen gegeben sei“. Ein anderer Amtsrichter lehnte es zwar ab, ein Strafverfahren gegen den Händler zu eröffnen, und die Staatsanwaltschaft gab sich damit zufrieden. Die Beschlagnahme aber bestand weiter und wurde erst auf die Beschwerde des Händlers hin aufgehoben. Die Begründung dieses Beschlusses (vom 19. Juli 1968) ist lesenswert.

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung und den gängigen Kommentaren zum Strafgesetzbuch ist eine Schrift unzüchtig, wenn sie „nach Inhalt und Ausdruck objektiv geeignet ist, in sexueller Hinsicht das Scham- und Sittlichkeitsgefühl des durchschnittlichen Beschauers zu verletzen, der weder prüde noch verdorben ist“. Diese Feststellung zu treffen, sei für sie „fast unmöglich“, schrieben die Richter Zoebe, Elliessen und Dr. Weychardt; „denn die Ansichten über diesen Fragenkomplex gehen in der heutigen pluralistischen Gesellschaft weit auseinander“.

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte gemeint, zahlreiche Bilder „dienten lediglich der lüsternen Betrachtung“, und unter anderem ausgeführt, daß „durch halb verhüllende oder durchsichtige Kleidungsstücke oder halbgeöffnete Hosen eine besondere Reizwirkung erzeugt“ werde. Die Richter hingegen meinten, die Abbildungen zeichneten sich nur „durch mehr oder weniger unästhetische oder lächerliche Posen“ aus, und fanden es „willkürlich“, bei einzelnen Bildern „einen speziellen geschlechtlichen Bezug anzunehmen“.

Vor allem aber beriefen sie sich auf die Bestrebungen, den Paragraphen 184 künftig erheblich einzuschränken oder ganz abzuschaffen, und zitierten aus dem Gutachten, das der Heidelberger Kriminologe Professor Hanack für den diesjährigen Deutschen Juristentag erstattet hat. Hanack hatte geschrieben, die Abgrenzung, wann die Darstellung des nackten menschlichen Körpers „die geschlechtliche Beziehung erkennbar“ oder „die natürliche Erscheinung unanständig“ mache, „sei in erheblichem Maße sinnlos geworden“ und „entbehre nicht der komischen Aspekte“. Er hatte daher die rigorose Einschränkung der Vorschrift gefordert. In der Diskussion des Juristentages wurde sogar die ersatzlose Streichung des Pornographie-Paragraphen verlangt.

Die Frankfurter Richter versuchten vor dem Hintergrund solcher Überlegungen, dem geltenden Recht einen sinnvollen Inhalt zu geben und seine Anwendung einzuschränken, ohne gegen den Wortlaut zu verstoßen. Sie sehen den Sinn dieses Gesetzes darin, die Öffentlichkeit vor Störungen zu schützen, „etwa dergestalt, daß nur perverse Szenen oder Vergewaltigungen von einiger Aufdringlichkeit inkriminiert werden“. Bei der Auslegung müsse vor allem der verfassungsrechtliche Grundsatz beachtet werden, daß der Staat „nicht Vormund reifer Bürger“ sei. „Es muß jedem, abgesehen von dem Schutze der Jugend, freigestellt bleiben, welchen Dingen er sich privat zuwendet.“ Eingriffe in die sexuelle Intimsphäre habe der Staat zu unterlassen. „Gerade eine puritanische Gesetzgebung und eine entsprechende Strafverfolgung ziehen die natürliche Geschlechtlichkeit des Menschen in den Bereich des Unerlaubten und Unsauberen.“ Bei Beachtung dieser Grundsätze erfüllten die beschlagnahmten Magazine nicht den Tatbestand des Paragraphen 184 Absatz 1. Nr. 1 des Strafgesetzbuches, heißt es am Schluß der Entscheidung.

Wie gesagt, ein richterlicher Beschluß, der Lob verdient. H. P. B.