Von Ernst Weisenfeld

Paris, im November

Der französische Außenminister, so wurde nach dem letzten Ministerrat offiziell erklärt, „könnte im Dezember nach Algerien reisen“. Und es wurde auch gleich hinzugefügt, was ihn zu dieser Reise treibt: Er will die „Streitsachen“ erledigen, die sich seit einigen Jahren zwischen Paris und Algier aufgetürmt haben und zu Polemiken Anlaß gaben, ohne allerdings jemals ernste Spannungen ausgelöst zu haben. Die Aktenstücke, mit denen Michel Debré nach Algerien reisen wird, tragen denn auch die Aufschriften: „Wein“, „Gastarbeiter“, „Erdöl“.

Jeder weiß, und Außenminister Debré hat es seinen Ministerkollegen auch nicht verborgen: Der tiefere Grund für Frankreichs Wunsch, mit Algerien ins reine zu kommen, hat politische Bedeutung. Es geht um mehr als nur darum, ein paar wirtschaftliche Probleme aus der Welt zu schaffen. Es geht vielmehr um die sowjetischen Kreuzer im Mittelmeer und Moskaus werbende Politik gegenüber Algerien.

Zwar hat ein „Tass“-Kommunique die Unterstellung, die Sowjetunion interessiere sich für den Marinestützpunkt Mers-el-Kebir, weit zurückgewiesen. Und auch der Pariser Informationsminister Le Theule erklärte vor Journalisten, seine Regierung glaube nicht, daß algerische Stützpunkte von den Sowjets „in ständiger Form“ benutzt würden. Diese Formulierung schloß aber eine vorübergehende Benutzung durch die Sowjets ebensowenig aus wie andere Formen verstärkter militärischer Zusammenarbeit. Und dies war kein Zufall. Denn dem Ministerrat lag ein Katalog solcher sowjetischer Infiltrationen in Algerien vor: Die Sowjets betätigen sich als Berater für das Militär, für die Fernmeldetechnik und die Erdölindustrie.

Mit dem Besuch des Außenministers in Algier sollen zunächst die wirtschaftlichen Fragen bereinigt werden, um danach die politische Zusammenarbeit wieder enger zu knüpfen. Debré kann sicher sein, daß den Verantwortlichen in Algier selbst, vor allem in der Armee, der Gedanke einer einseitigen Bindung an Moskau keineswegs behagt. Erst recht gilt dies für Algeriens Nachbarn; auch Tunesien und Marokko suchen wieder engere Tuchfühlung mit Paris.

Von den Fragen, die im Verhältnis Frankreich-Algerien zu klären sind, haben die Erdöl-Differenzen schon etwas an Gewicht verloren. Jedenfalls wurde einen Tag, bevor die Debré-Reise angekündigt wurde, der Exportstopp für die französische Erap-Compagnie wieder aufgehoben: In der Preisdiskussion war bereits eine Einigung erzielt. worden, beide Seiten hatten Zugeständnisse gemacht.