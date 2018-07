Inhalt Seite 1 — Werte unterm Blech Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dieter Korp

Als Porsche 1963 seinen neuen Typ 901 vorstellte, war der Modellbezeichnung kein langes Leben beschieden. Peugeot intervenierte, die Null wurde fallengelassen, und das Auto hieß fortan 911. So wichtig kann sogar eine Null im Verkauf sein. Sie muß nur an der richtigen Stelle sitzen.

Die Null im Typen-Namen ist bei Peugeot zur Tradition geworden. Nach den ausgelaufenen Modellen 203 und 403, den Produktionsmodellen 404 und 204 folgt nun ein neuer Nullenträger, der 504. Er nahm schon einige Lorbeerblätter im Vorschuß entgegen, denn das französische Werk, so weiß der Kenner, baut nicht für jedermann. Bei der Firma Peugeot haßt man das kurzatmige Marktgeschrei, liebt das Beständige, bevorzugt rostfreie Teile und wählt im Zweifelsfall lieber eine dickere als eine dünnere Schraube. Das Werk könnte schweizerisch sein, so nah liegt man in Sochaux an der Grenze.

Der allgemeinen Gesetzmäßigkeit folgend, hat auch Peugeot mit dem 504 seinen Katalog um ein anspruchsvolleres Produkt erweitert. Aber man war vorsichtig, wie es dem Geist der Firma entspricht. Gegenüber dem 404 gab man in der Länge nur sechs Zentimeter zu und ließ den Vierzylinder nur um ganze 178 Kubikzentimeter auf rund 1,8 Liter wachsen. In der Breite spendierte man freilich zusätzliche sieben Zentimeter. Das tut im Verkehr nicht so weh, schafft aber ein größeres Wohnzimmer.

Die Rezeptur ist nicht schlecht: Entstehen sollte ein splendid wirkendes französisches Spitzenmodell als Gegenstück zu dem immer mehr Jahresringe ansetzenden großen Citroën, der aus dem Jahr 1957 stammt. Der Neuling sollte aber auch in der Pariser Verkehrsmarmelade noch handlich sein und seinen Besitzer angesichts der hohen französischen Benzinpreise nicht unglücklich machen. Auch sollte das Auto – gleichfalls nach der Art des Hauses – gut für eine Modell-Laufzeit von rund zehn Jahren sein.

Die Details lassen denn auch erkennen, daß man an die Zukunft gedacht hat. Das Fahrwerk wurde rigoros geändert: Gestrichen hat man die starre Hinterachse des 404 und an ihre Stelle eine solche mit Schräglenkern und unabhängig geführten und gefederten Rädern gesetzt. Man erkennt im Prinzip das Vorbild von BMW, aber in der Ausführung hat Peugeot offensichtlich tiefer in die Tasche gegriffen. So gibt sich der 504 – bei allen Qualitäten im Fahrverhalten – auch weicher gefedert. Das jedenfalls gehörte zu meinen ersten Fahreindrücken.

Für das schnelle Fahrwerk – Gürtelreifen sind serienmäßig – erschien mir die Lenkung zu langsam, weil zu hoch, übersetzt. Damit gedachte man die Lenkkräfte klein zu halten. Aber in scharf gefahrenen Kurvenfolgen bekommt man einen Knoten in die Arme. Eine Servolenkung mit reduzierter Übersetzung wäre besser. Wie üblich, wird wohl auch Peugeot noch ein paar Pfeile im Köcher behalten. So etwas belebt das Geschäft.