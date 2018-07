Jean Lacouture: „Ho Tschi Minh“; S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 1968; 314 Seiten, 14,– DM.

Ho Tschi Minh: „Revolution und nationaler Befreiungskampf. Reden und Schriften 1920 bis 1968“; Piper Verlag, München 1968; 384 Seiten, 12,80 DM.

Ho Tschi Minh: „Gegen die amerikanische Aggression“; Trikont aktuell 3, Trikont-Verlag, München 1968; 110 Seiten, 3,90 DM.

Von allen heute lebenden Menschen hat Ho Tschi Minh vielleicht am besten bewiesen, was ein mit erbarmungsloser Machttechnik gepaarter Wille vermag, der dem innersten Wesen eines ganzen Volkes entspricht“, schreibt Jean Lacouture in seiner international anerkannten Biographie über den Führer Nordvietnams. Der kleine Kung alias Nguyen Tat Than, alias Ba, alias Nguyen Ai Quoc, alias Wuong, alias Chin, alias Lin, alias Trau, alias Ho Tschi Minh, der zeit seines Lebens Revolutionär gewesen ist, in vielen Gefängnissen gesessen und jahrzehntelang im Untergrund gekämpft hat, er ist auch heute noch, nach zwanzig Jahren Krieg, die beherrschende Figur in Südostasien, mit der die Amerikaner bei den kommenden Friedensverhandlungen rechnen müssen.

Als Ergänzung zu seiner Lebensgeschichte lese man die von dem hervorragenden Vietnam-Experten Bernard B. Fall (†) herausgegebenen und eingeleiteten Reden und Schriften. Wer sich nur für den Kampf Ho Tschi Minhs gegen die Amerikaner interessiert und dazu noch eine ideologie-gerechte Interpretation benötigt, der greife zu der kleinen Agitationsschrift aus dem Trikont-Verlag. Die Herausgeber meinen, „Einsicht in die historische Dialektik von Konkretion und Abstraktion der Begriffe“ sei vonnöten, um Pathos und Vokabular dieser Reden zu verstehen. Zu derselben Einsicht gelangte übrigens auch Mary McCarthy bei ihrem Besuch in Hanoi. Was sie für Propaganda gehalten hatte, entpuppte sich als lebenswahr: „die amerikanischen Aggressoren“ waren tatsächlich Aggressoren. K. J.