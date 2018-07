Von Werner Höfer

Im Bundeshaus, im tiefen Keller, über zwei Treppen und viele Ecken zu erreichen, sitzt Martin Hirsch, Abgeordneter der SPD und deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Neuerlich ist er auch Vorsitzender eines interessanten Gremiums, das in der wertfreien Sprache der Bürokratie die nichtssagende Bezeichnung trägt: „2. Parlamentarischer Untersuchungsausschuß der 5. Wahlperiode des Deutschen Bundestages.“ So unverfänglich „tarnt“ sich eine Einrichtung, die sich mit den jüngsten „Fällen“ aus dem Bereich von Spionage und Spionageabwehr zu befassen hat.

Als Ausschußvorsitzender ist Martin Hirsch („... wenn ich auf etwas stolz bin, dann darauf, als Preuße in Bayern für die SPD gewählt worden zu sein ...“) kein heuriger Hase, denn er hat einst den bayerischen Spielbank-Untersuchungsausschuß geleitet. In der Erinnerung daran kommt ihm die Aufgabe, die nun auf ihn wartet, wie ein Kinderspiel vor.

„Warum sitzt diesem Ausschuß ein SPD-Mann vor? Weit die SPD in dieser Sache besonders emsig war?“

Die Antwort verrät, daß im parlamentarischen Schematismus Elemente von ausgleichender Gerechtigkeit stecken: „Die SPD war dran, nachdem beim ersten Ausschuß der laufenden Wahlperiode, dem ‚HS-30-Ausschuß‘, die CDU den Vorsitz geführt hat.“

Zur Zusammensetzung seines Ausschusses meint Martin Hirsch, dies sei der prominenteste Ausschuß, der je eingesetzt worden sei, weil ihm die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter angehören. Die Begründung läßt erkennen, daß es in der Parlamentsarbeit auch so etwas wie Rationalisierung gibt: Man hat nämlich einfach das im stillen, fast im geheimen wirkende Vertrauensmännergremium beim Bundeskanzler, das – aus den Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertretern bestehend – aus erster Hand über die Tätigkeit der Geheimdienste unterrichtet werden soll, in den aus aktuellem Anlaß gegründeten Untersuchungsausschuß „umfunktioniert“.

„Untersucht damit Ihr Ausschuß sich nicht selber?“