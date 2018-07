Sparbriefe mit 9,5 Prozent Endzins

Die gewerkschaftseigene Bank für Gemeinwirtschaft bietet die dritte Tranche ihrer Sparschuldverschreibungen an. Bei zehnjähriger Laufzeit steigert sich der Zinssatz von 3 1/2 Prozent im ersten Jahr bis zu 9 1/2 Prozent im zehnten Jahr. Die Durchschnittsrendite liegt bei 6 Prozent. Sparschuldverschreibungen können jederzeit zu 100 Prozent des jeweiligen Zeitwertes eingelöst werden. Die Ausgabepreise betragen je nach Stückelung 56, 280, 560 und 2800 Mark. Nach Ablauf von zehn Jahren ist der Wert der Stücke auf Grund der ansteigenden Zinsen und Zinseszinsen auf 100, 500,1000 und 5000 Mark angewachsen. Erst bei der Einlösung oder nach Ablauf der Laufzeit sind die Zinsen steuerpflichtig, also eine gute Anlage für angehende Rentner oder Pensionäre, die ihre Steuerpflicht in eine Zeit verschieben können, in der ihr Steuersatz nur noch gering ist.

Günstige Liquidation

Überraschend günstig für die Aktionäre ist die Liquidation der Norddeutsche Lederwerke AG, Hamburg/Neumünster, abgelaufen. Obwohl eigentlich der richtige Zeitpunkt für die Liquidation der Gesellschaft schon verpaßt schien, erhalten sie insgesamt 117,5 Prozent ihres Kapitalanteils ausgeschüttet. Davon sind 105 Prozent bereits ausgezahlt.

Jetzt Zeit für US-Engagements?

Amerikanische Experten sehen für die nächsten zwei Jahre eine durchschnittliche Kurschance von 25 Prozent in US-Aktien. Diesem Potential steht nach ihrer Ansicht ein kurzfristiges Rückschlagrisiko von etwa 10 Prozent gegenüber. Dazu meint das Düsseldorfer Bankhaus C. G. Trinkaus: „Diese Relation rechtfertigt einen vorsichtigen Ausbau des Amerika-Engagements. Wenn man nämlich warten will, bis alle Unsicherheitsfaktoren von der Börse genommen sind, dürfte man nie zu guten Ergebnissen kommen.“ Gezielt empfohlen wird Spartan Industries, ein namhaftes amerikanisches Discounthaus, das eine schwierige Konsolidierungsphase hinter sich hat, jetzt aber sprunghaft steigende Gewinne erzielt. Kurs Mitte November: 24 1/2 Dollar.

Ilseder Hütte erhöht Dividende

Für das Geschäftsjahr 1968 ist bei der Ilseder Hütte mit einer höheren Dividende als zuletzt 5 Prozent zu rechnen. Damit ist der Kurs von knapp 120 Prozent schon von der Barrendite her gerechtfertigt. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung wird jedoch der Fortgang der Fusionsgespräche sein, die unter anderem mit Klöckner geführt werden.