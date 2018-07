Von Horst Wetterling

Kein Gerichtshof ist so unerbittlich wie der der Schule: „Es gibt kein Recht auf Berufung und kein Recht auf einen Verteidiger, kein Recht, den Richter wegen Befangenheit abzulehnen, und – die Urteile lauten auf lebenslänglich.“ Präzis hat Rudolf Kießlinger, der Leiter des Albert-Schweitzer-Instituts – in Überlingen, damit jene Verhältnisse in unserem Bildungswesen bezeichnet, durch die Erziehung und Unterricht pervertiert werden. Indessen ist der Prozeß, in dem die Intentionen der Schule verfälscht werden, noch nicht abgeschlossen. Heute droht er den Kulminationspunkt zu erreichen. Und schon beginnt das Unrecht zu wuchern.

Zum Schaden von Erziehung und Unterricht ist die Schule seit eh und je in das System staatlicher Lenkung und Leistungskontrolle eingefügt: Mit ihrem Jahreszeugnis bringt sie den Schüler einen Schritt auf seiner Schullaufbahn voran; sie erteilt Berechtigungen, die für den heranwachsenden Menschen entscheidende Bedeutung haben.

Sowohl das Beamten- und Soldatenrecht als auch das Hochschul recht sind so mit dem Schulrecht verwoben, daß das Abschlußzeugnis dem Jugendlichen den Weg zur Ausbildung für bestimmte Berufe bahnt, darunter vornehmlich für Berufe von gesteigerter Verantwortlichkeit. Als „Zuteilungsapparatur von Lebens-Chancen“ hat der Soziologe Schelsky daher die Schule bezeichnet. Mit ihren Entscheidungen in Auslese und Beurteilung werde sie „zur ersten und damit entscheidenden zentralen, sozialen Dirigierungsstelle für die künftige soziale Sicherheit, für den künftigen sozialen Rang und für das Ausmaß künftiger Konsummöglichkeiten“.

Der Natur der Sache entsprechend teilt eine solche Apparatur nicht nur zu. Vielmehr wählt sie aus und versagt manchem Jungen und Mädchen auch die erstrebte Chance: Sie verordnet einem Schüler das Wiederholen einer Klasse; sie verweigert einem Kind die Empfehlung für den Besuch weiterführender Schulen und so fort.

Dem betroffenen jungen Menschen und seinen Eltern muß sich der Eindruck aufdrängen, die Schule beurteile nicht nur, sondern verurteile auch. Unversehens erscheint ihnen dann jeder Schultag als ein Gerichtstag, als ein Verfahren dazu, bei dem ihnen nicht einmal jene Rechtsmittel zugebilligt werden, die jeder Verbrecher nutzen darf.

Diese Verhältnisse haben den Eltern und, nota bene, auch den Lehrern schon viel Kummer bereitet. Trotz der Fragwürdigkeit jeder der erwähnten Maßnahmen und trotz der Zwiste, die ständig daraus erwachsen, hatten sie sich aber allem Anschein nach damit abgefunden, daß die Schule zwei unvereinbare Aufgaben erfüllen soll: