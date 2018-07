Inhalt Seite 1 — Zwischen Berlin und Baracke Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Waldemar Besson

Abraham Ashkenasi: „Reformpartei und Außenpolitik. Die Außenpolitik der SPD Berlin–Bonn“; Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen 1968; 220 Seiten, 25,– DM.

Bekanntlich beginnt die Eule der Minerva ihren Flug in der Dämmerung. Kein Wunder, daß die deutsche Außenpolitik in zunehmendem Maße wissenschaftlich an Interesse gewinnt, je mehr sie in ihren Prinzipien und Mitteln unsicher wird. Gerade weil niemand so recht mehr weiß, wie alles weitergehen soll, möchte man gern wissen, wie alles kam. In Berlin, so sagt jedenfalls Abraham Ashkenasi, hat die Außenpolitik der Großen Koalition angefangen, genauer gesagt, im Reuter-Brandt-Flügel der Sozialdemokratischen Partei. Diese These ist auch der Kern seiner Veröffentlichung: In der Berliner Sozialdemokratie entwickelte sich eine außenpolitische Perspektive, die von der Schumachers und Ollenhauers gänzlich verschieden war: hier die engste Bindung an die Vereinigten Staaten von Nordamerika und ein sicherer Platz der Bundesrepublik und Westberlins im westlichen Gefüge, dort die Ablehnung aller definitiven Bindung aus Sorge um die deutsche Gleichberechtigung und die gesamtdeutsche Chance.

Der Verfasser verfährt recht einleuchtend. Er verfolgt, wie sich die außenpolitische Konzeption der Gesamtpartei entwickelt hat und setzt dazu die Berliner Auseinandersetzungen in Beziehung. An den Anfang stellt er eine Skizze Kurt Schumachers. Wiederum wird bestätigt, daß diese Eingangsfigur der sozialdemokratischen Nachkriegsgeschichte ebenso dominierend wie belastend gewesen ist. Reuter in Berlin hatte eine andere Vorstellung von sozialdemokratischer Opposition. Im Ansatz so antikommunistisch wie Schumacher, sah er den deutschen Spielraum wesentlich begrenzter. Die bedrohte Lage Westberlins gebot ihm ein anderes Verhältnis zu Amerika, das in Schumachers Konzept ohnedies keinen rechten Platz gefunden hatte.

Ashkenasis detaillierte Entstehungsgeschichte der unabhängigen Politik des Berliner Landesverbandes liefert ein wichtiges und bis dato noch nicht geschriebenes Kapitel deutscher Zeitgeschichte. Bedrückt erfährt man, wie eine Funktionärspartei, die zunächst charismatisch, später aber nur noch routiniert geführt wurde, ein Hinübergreifen der Berliner Ideen auf die Bonner „Baracke“ jahrelang verhindert hat.

Ashkenasi fragt, was nach dem Tod Reuters aus seinen Ideen und seiner Mannschaft geworden ist. Das große Duell Neumann kontra Brandt steht in der Mitte seines Buches. Hier hat der Verfasser in den Protokollen des Landesvorstands der Berliner Sozialdemokraten auch eine neue Quelle erschlossen. Ashkenasi beschreibt und bewundert Brandts Taktik und Strategie. Wie geschickt hat er doch den Berliner Landesverband allmählich unter seine Kontrolle gebracht, um den Rivalen schließlich bei den Vorstandswahlen aufs Haupt zu schlagen. Wie geschickt aber auch die taktisch bedingte Zurückhaltung Brandts gegenüber der Bundespartei. Da ließ er andere Berliner in die Bresche treten, um die Abweichung anzuzeigen, etwa in der Atomtodkampagne oder beim Deutschlandplan. Der Verfasser nennt das natürlich nicht Opportunismus, sondern eine „richtige Einschätzung der Kräfteverhältnisse“.

Ende 1959 fielen die Bonner und Berliner Linie zusammen. Das Bündnis Brandt–Wehner bahnte sich an. Der Unterschied zur Christlich-Demokratischen Union lag nicht mehr in der Westbindung, sondern in der größeren Offenheit gegenüber Osteuropa einschließlich des anderen Deutschlands. Der Verfasser vermeidet das Spekulieren über die Gründe der großen außenpolitischen Wendung seiner Partei. Sie erscheint fast als natürlicher Vorgang: die bisherige Verkrampfung löste sich, Wehner ging vom linken zum rechten Parteiflügel über, auf dem nun die stärkeren Bataillone sich sammelten. Das Ergebnis ist klar: Berlins Außenpolitik wird die Außenpolitik der Sozialdemokratie in Bonn und damit die Basis der Großen Koalition. Konsequent endet deshalb der Verfasser mit der Darstellung der außenpolitischen Leitlinie für die Große Koalition und ihren Außenminister Willy Brandt.