Von Rudolf Walter Leonhardt

Am Anfang fürchtete man das Schlimmste für das Gesundheitsmagazin des ZDF am Montagabend: Da wurde, ein wenig scheu, für Gesundheitsbücher geworben, warum denn nicht – aber dann tauchte unter diesen "Gesundheitsbüchern" Solschenizyns Roman "Krebsstation" auf. Na heh!

Ihres Themas sicherer war sich Marlene Linke. Redaktion, Intendanz und Rundfunkrat müssen dreimal geschluckt haben, einige schlucken vielleicht jetzt noch: So was gab es bisher selten vor Mitternacht; und diesmal nun zur Hauptsendezeit am Abend, wenn die lieben Kleinen womöglich noch auf sind. Hoffentlich waren viele noch auf.

Der kurze Film leistete mehr für die Aufklärung als "Helga", "Du" e tutti quanti. Von seinen Schwächen, der etwas mühsamen Trennung zwischen schwer verständlichem Ton und nicht immer geschickt verfremdetem Bild, soll daher nicht die Rede sein.

Seine Stärke war das Vermögen der Autorin, den Kern der Frage zu treffen. Nach § 218 werden jährlich knapp tausend Menschen in der Bundesrepublik verurteilt, Frauen, Ärzte und Engelmacher beiderlei Geschlechts. Man schätzt, daß es bei uns eine Million Abtreibungen gibt (Fakten sprechen gegen diese geschätzte Zahl, aber das ist ein anderes Thema) – es würde demnach nur jeder Tausendste bestraft, und verständnisvolle Richter strafen milde. Also können wir zufrieden sein mit dem § 218?

Im Gegenteil: Delikte mit einer so hohen Dunkelziffer unterminieren die Achtung vor dem Gesetz, tragen bei zu jener. Rechtsunsicherheit, die mir als eines der ersten Charakteristika unserer Gesellschaft erscheinen will.

Vor allem aber, und das gab Marlene Linke die Stoßrichtung: die völlig ungeklärte Rechtslage schafft ein Klima der Angst und der Verzweiflung für alle Betroffenen. Die immer wieder ergebnislose Suche nach einem Arzt drängt Frauen, deren Leben durch ein Kind zerstört würde, in die schmutzigen Hinterhöfe der Illegalität. Das gilt selbst dort, wo die Lebensbedrohung medizinisch nachweisbar ist, wo also das Gesetz eine Schwangerschaftsunterbrechung erlaubt.