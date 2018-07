Am 17. Juni 1967 folgten zwölf in der Bundesrepublik lebende Südkoreaner den Männern des südkoreanischen Geheimdienstes, um sich „freiwillig“ in die Heimat transportieren zu lassen; am 9. November machte man ihnen in Seoul den Prozeß wegen angeblichen Verstoßes gegen das Nationale Sicherheitsgesetz, das Antikommunistengesetz und das Strafgesetz – weil sie in Ostberlin mit der nordkoreanischen Botschaft Kontakt hatten und in Pyongyang Freunde und Verwandte trafen; am 14. Dezember veruteilte sie das Gericht wegen angeblicher Spionage – zwei zum Tode, vier zu lebenslangem Zuchthaus.

Eine zweite Instanz reduzierte das Strafmaß, acht der Gekidnappten konnten in die Bundesrepublik zurückfliegen. Der Oberste Südkoreanische Gerichtshof verneinte das Vorliegen eines Spionagefalls und ordnete eine neue Verhandlung an. Am 21. November beantragte die Staatsanwaltschaft in der dritten Instanz wiederum die Todesstrafe für den aus Berlin entführten Komponisten Isang Yun, den Physiker Chung Kyoo Myung und den Studenten Cho Chung Kil sowie lebenslängliches Zuchthaus für den aus Berlin entführten Lim Suk Hoon und den Professor Kang Bon Goo.

In einem Konzert mit Werken Isang Yuns wollte Münchens „Musica viva“ am Donnerstag ihren Protest artikulieren. Die Akademien der Künste in München und Westberlin sandten Telegramme an die Obersten Richter in Seoul: „Mit tiefer Bestürzung haben wir von dem neuerlichen Antrag des Staatsanwalts gegen Isang Yun Kenntnis genommen. Isang Yun wird nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und Amerika als eine zentrale, künstlerische Potenz geschätzt, weil er die koreanische Kultur und Musik durch sein Werk und Wort bekannt gemacht hat.“ Bonns Politiker protestierten mit gelinde gesetzten Worten und dem Einfrieren einer Kapitalhilfe – die Koreaner lächelten darüber hinweg. Ob die ohnmächtigen Proteste der Akademiker andere Wirkungen erbringen? Das Urteil wird für Mitte Dezember erwartet. H. J. H.