Hamburg

Wenn alles gutgeht, werden die Bewohner von vier Schlafgemeinden in einigen Wochen als Städter erwachen: Am Nordrand Hamburgs, im südwestlichsten Zipfel Schleswig-Holsteins, sollen oder wollen die vier Gemeinden Garstedt (20 000 Einwohner), Harksheide (19 000), Friedrichsgabe (6000) und Glashütte (5000) eine Stadt mit Namen Norderstedt werden.

Sollen oder wollen. Wie es bei solchen Fragen zu gehen pflegt, sind manche dafür und manche dagegen. Jetzt scheinen die Städtegründer zu siegen. Mit der ersten Lesung der „Lex Norderstedt“ im Kieler Landtag am 25. November hat die geplante Stadt amtliche Gestalt angenommen.

Wenn Norderstedt tatsächlich demnächst aus der Taufe gehoben wird, haben die Stadtwilligen unter den Gemeindebewohnern das einer kräftigen Zugmaschine zu verdanken, dem Bauunternehmer Heinrich Lönnies, der seit Kriegsende Beratender Ingenieur seiner Gemeinde Harksheide ist. Fast ebenso lange ist dieser energiegeladene Sechziger von dem Plan besessen, aus den armen Randgemeinden eine blühende kleine Stadt zu machen – Norderstedt.

„Hier haben wir Entwicklungsräume, und wenn wir unsere Pläne verwirklichen, hat Norderstedt in zwanzig Jahren hunderttausend Einwohner. Zuerst brauchen wir natürlich gute Verkehrswege, eine leistungsfähige S-Bahn und mehr ausgebaute Straßen“, Initiator Lönnies ist optimistisch.

„Etwas schwierig ist es für mich noch“, sage ich zu Herrn Lönnies, „mir Norderstedt vorzustellen: die vier kleinen Orte und dazwischen die leeren Flächen und die Weiden, auf denen noch die Kühe grasen.“ „Gerade darum müssen wir Norderstedt jetzt gründen. Wenn sich die Gemeinden jede für sich, kreisförmig weiterentwickeln, dann ist es eines Tages zu spät, um eine moderne Stadt mit großen Erholungsgebieten zu bauen. Man darf beim Städtebau nicht an heute denken. Man muß Jahrzehnte vorausplanen – und dabei manchmal auch mit Summen rechnen, die im Augenblick noch nicht da sind.“

Herr Lönnies entrollt eine Karte seines Interessengebietes. Sie zu zeichnen hat er angefangen, als er Ende der vierziger Jahre zu planen begann, Vieles von dem, was auf diesem Papier steht, steht längst nicht mehr nur auf dem Papier. Die Alsternordbahn, die Lönnies gleich nach der Währungsreform gegen den Widerstand nicht nur Hamburgs durchsetzte und die in den darauffolgenden fünf Jahren gebaut wurde, obwohl eigentlich kein Geld dafür vorhanden gewesen war, ist eine der ersten Eintragungen auf dieser Karte. Die Bahn verbindet über vierzehn Kilometer den Hamburger Ochsenzoll mit dem Ort Ulzburg. Was es in diesem Gebiet heute an neuen Siedlungen und an Industrie gibt, wäre ohne die Bahn, die der energische und dabei ganz unsentimentale Heimatförderer in die arme, sandige Gegend gebaut hat, niemals entstanden.