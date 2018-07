Inhalt Seite 1 — Begräbnis der Reform? Seite 2 Auf einer Seite lesen

In dem Kulturhaus von Usti, einer Kreisstadt in Nordböhmen, nahm der Beifall kein Ende. Er galt dem Redner des Abends, Josef Smrkovsky, dem Reformer und Volkstribunen aus Prag, dem tschechoslowakischen Parlamentspräsidenten, der mit seiner poltrigen Aufrichtigkeit noch immer die Volksmassen in seinen Bann schlägt.

Smrkovsky wirkte nicht mehr so vorwärtsstürmend wie in den hoffnungsvollen Tagen des Prager Frühlings. Sein Gesicht war gezeichnet von Spannung und Müdigkeit. Smrkovsky kann sich nicht verstellen, und so brach denn auch der Zorn über die unsauberen politischen Methoden jener, die den Januarkurs der Partei zurückschrauben und die Parteiführung um Dubček diskreditieren wollen, immer wieder aus ihm heraus. Er konnte nur verächtlich mit den Achseln zucken, als er gefragt wurde, wer denn die Brudertruppen ins Land geholt habe: „Bis jetzt konnte niemand unter den Spitzenfunktionären der Partei gefunden werden, der die Armeen der Warschauer-Pakt-Staaten zu uns gerufen hat.“ Nachdem er den Schlußsatz gesprochen hatte: „Ein Volk, das sich seines Namens würdig erweisen will, kann nicht auf die Begriffe Freiheit, Sozialismus und Souveränität, verzichten“, brachten die Bewohner von Usti dem Parlamentspräsidenten wahre Ovationen dar.

Die Stimmung in Prag gleicht einer Mischung aus Trotz, Resignation und unverbesserlichem Optimismus. „Wir rechnen halt jetzt mit längeren Zeiträumen“, so ließ sich in der letzten Woche der Schriftsteller Pavel Kohout vernehmen und wies den Gedanken von sich, an ein Begräbnis des Prager Reformkommunismus zu denken.

Aber es gibt auch nüchterne Betrachter der Szenerie auf der Prager Burg, die nach der letzten Plenartagung des Zentralkomitees eine schleichende Entmachtung der Führung um Dubček konstatieren. Dubček selbst hielt auf der Sitzung eine Rede, die sich für Moskauer und Ostberliner Ohren wie Schalmeienklänge ausgenommen haben muß: Selbstkritisch sprach er von Strömungen in der Partei, die deren führende Rolle schwächten, und davon, daß es gelte, alle liberalistischen Auffassungen aus der Partei auszumerzen. Und er griff auch die von Ulbricht so gehaßten Prager Massenmedien an, die mitunter übereilte und übertriebene Kampagnen geführt und eine demagogische Krtik geübt hätten. Der Lohn für solche Worte blieb nicht aus. Das „Neue Deutschland“, das ihn seit dem 21. August konsequent immer nur A. Dubček genannt hatte, bezeichnete ihn jetzt wieder als Genossen Dubček.

Eines der spektakulärsten Ergebnisse der Plenarsitzung, auf der auch viele konservative Kommunisten das Wort ergriffen, ist das Ausscheiden des ZK-Sekretärs Mlynar, eines getreuen Gefolgsmannes von Dubček. Er wurde ersetzt durch Strougal, den einstigen Innenminister und ZK-Sekretär unter Novotny. Ihm zur Seite gesellten sich einige als konservativ bekannte Funktionäre, unter ihnen der vom letzten Parteitag der Slowakei abgewählte Bilak.

Die vom ZK gebilligte Resolution annulliert praktisch das „liberale“ Aktionsprogramm vom Frühjahr. Sie setzt auch die Beschlüsse des von Moskau nicht akzeptierten 14. Parteitages außer Kraft. Die Resolution ist ein Stückwerk aus verschiedenen Meinungen, wie sie in den obersten Gremien der tschechoslowakischen KP aufeinanderstoßen. Sie lassen verschiedene Interpretationen zu; die radikalen, immer noch reformwilligen Parteimitglieder finden dort ebenso wie die doktrinären Genossen ihr Alibi.

Die Auseinandersetzung um den Weg, den die Prager KP endgültig einschlagen wird, ist mit dieser Plenarsitzung noch längst nicht abgeschlossen. Sie geht weiter und wird besonders von der Jugend ausgetragen, die dem Reformflügel der Partei den Rücken stärken möchte. Ein mehrtägiger Streik der Prager Studenten zeigte, daß sie nicht allein kämpfen. Aus vielen Betrieben Prags wurden Sympathiestreiks gemeldet, und eine Unzahl Resolutionen unterstützten die Studenten.