Von Herbert Giersch

In dem Artikel „Die ungeliebten Ratgeber“ übten R. Hauser und F. Holzheu in mehreren Punkten Kritik am Sachverständigenrat. Dazu folgende Anmerkungen:

Ein erster Punkt war, der Sachverständigenrat habe die ihm für seine Arbeit vom Gesetzgeber vorgegebenen Ziele – Stabilität des Preisniveaus, hoher Beschäftigungsstand und außenwirtschaftliches Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wachstum – erst in seinem vierten Jahresgutachten definiert.

Darauf ist zu entgegnen: wir haben das vorgegebene Zielsystem erst so spät definiert, weil wir einem öffentlichen Dialog nicht vorgreifen wollten. Diesen Dialog haben wir in jedem Gutachten durch Erörterung der Sachprobleme zu fördern versucht. Die Bundesregierung hat, nachdem sie in ihren ersten Stellungnahmen zu den Sachfragen nur sehr vage über ihre Ziele gesprochen hatte, erstmals 1967 ihre Ziel Vorstellungen so konkretisiert (Zielprojektion des Bundeswirtschaftsministeriums), daß man sich damit auseinandersetzen konnte.

In einem zweiten Punkt wird kritisiert, der Sachverständigenrat habe aus dem gesetzlich fixierten Prinzip, die Ziele seien gleichzeitig zu verwirklichen, eine Gleichrangigkeit abgeleitet. Das bemängeln die Autoren konkret, aber nur im Hinblick auf das Ziel der Geldwertstabilität, das sie relativiert sehen möchten, vermutlich weil sie die Konstanz des Wechselkurses für wichtiger halten als die Konstanz des Binnenpreisniveaus.

Hierzu wäre dreierlei zu bemerken:

Zunächst bedeutet eine Wirtschaftspolitik, die das Binnenpreisniveau konstant hält und es durch Wechselkursanpassungen gegen inflatorische Einflüsse von außen schützt, eine Verlagerung wirtschaftlicher Risiken, und zwar von den breiten Bevölkerungsschichten, die ohnehin den größeren Risiken des Wirtschaftslebens kaum gewachsen sind, zu den Außenhandelsunternehmen, die auf die Übernahme von Risiken spezialisiert sind und sich gegenüber diesen Risiken am ehesten absichern können. Diese Risikoverteilung entspräche genau der Arbeitsteilung nach dem Prinzip der komparativen Vorteile. Da an Binnenpreissteigerungen eher die Wohlhabenden als die ärmeren Schichten verdienen, hat die Position des Sachverständigenrates ein essentiell sozialpolitisches Fundament. Man muß sich fragen, warum die beiden Autoren diesem Argument kein entscheidendes Gewicht geben wollen, obwohl sie doch dem Gesichtspunkt der Einkommensverteilung in ihrer Kritik am Sachverständigenrat einen so hohen Rang einräumen.