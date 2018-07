Egon Bahr, im Schöneberger Rathaus einst Pressechef und jetzt im Auswärtigen Amt Sonderbotschafter Willy Brandts, hat in Ostberlin nicht mit Leuten vom SED-Zentralkomitee verhandelt; der Bundesnachrichtendienst besitzt keine Tonbandaufzeichnung darüber; die dunklen Andeutungen, die der Bayern-Kurier und die Welt am Sonntag in die Welt gesetzt haben, beruhen auf einem Irrtum oder einer Fälschung. Zwar hat Bahr während der Passierscheingespräche mit Vertretern des SED-Regimes zu tun gehabt – in Westberlin. Einmal hat er auch selber mit einem Passierschein Verwandte jenseits der Mauer besucht. Mehr nicht.

Bleiben zwei Fragen. Einmal: Wer hat das Gerücht lanciert? Zum anderen aber, und diese Frage ist bisher in der ganzen Diskussion erstaunlicherweise noch gar nicht gestellt worden: Was wäre eigentlich Schlimmes daran gewesen, wenn der Beauftragte eines deutschen Politikers in Ostberlin Gespräche geführt hätte, um das Los der Menschen im geteilten Deutschland zu verbessern? Wenn Egon Bahr bei solcher Gelegenheit, wie der Bayern-Kurier rügt, tatsächlich gesagt haben sollte, von ihm sei schließlich schon genug getan worden? Und wenn er seinem „Ärger über ein Nichtmitziehen der SED in allen Dingen“ Luft gemacht hätte?

Es ist schon kurios: Zu einer Zeit, da die Bundesregierung zu Gesprächen mit Ostberlin durchaus bereit wäre, Ostberlin sich aber jedem Kontakt verweigert, blasen die eingefleischten Entspannungsgegner hierzulande in Ulbrichts Horn. Hat die CSU den Erkundungsgang, den Fritz Schäffer 1956 nach Ostberlin unternahm, total aus ihrem Gedächtnis getilgt? Hält sie es jetzt von vornherein für etwas Schlechtes, wenn man um einer guten Sache willen mit Vertretern des DDR-Regimes Gespräche führte? Th. S.