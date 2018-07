Auf welcher Seite auch immer man Leona Siebenschöns „frivole Soziologie“ – Titel: „Ehe zwischen Trieb und Trott“ – aufschlägt, man findet bestätigt, was Haupt- und Untertitel schon nicht verheimlichen konnten: Verkleisterter Bürgermuff gibt sich dynamisch, allerweltswissenschaftlich und burschikos vorurteilsfrei. Die allgemeine Ratlosigkeit darüber, was Ehe, Sex, Liebe oder Glück denn heute noch bedeuten, überrumpelt Leona Siebenschön mit der Ausdruckskraft ihrer Sprache: „Wenn bereits vor der Ehe alle Kerzen abgebrannt sind, wie soll sich dann in der Ehe noch Weihnachten ereignen.“

Sie beschreibt „müde“ Männer, „Sexgesellen“, den Mann als „Trieberbe seiner Anthropoiden-Ahnen“, Männer, „die auf geistig-psychisch unterentwickelte Exemplare des Gegengeschlechts abonniert sind“. Sie spricht von „sexhungrigen Jung-Frauen“, „bedürftigen Ganztagswitwen“, von dem Weib als „Wilddieb, rücksichtslos, barbarisch, infantil“, und vom „marzipanschweinchensüßen, knickebein-sinnlichen Sexy-Püppchen“. Wie Höllenpein und „Jam-Session zu zweit“, Lust, Gier, Ekstase, Sinnenrausch, wie das „Nebeneinander von freizügigsten Sexgepflogenheiten und tiefster Intoleranz“, Emanzipation und „das verlorene Mysterium des Weibes“ unter einem Baum der Erkenntnis anzusammeln seien, dafür hat Leona Siebenschön ein rechtes Maß gefunden: Das Für-und-Wider-Prinzip.

Für die Emanzipation spricht, daß die Frau vom Mann unabhängig wird – gegen die Emanzipation spricht, daß kein Mann sie dann so recht mehr will. Die Ehe ist gut als soziale Versorgungsanstalt – die Ehe ist schlecht als „Krisenkäfig“, als Institution wider die Lust. Toleranz in der Ehe: ja, aber nicht für den, der von so „trivialer Machart“ ist, „von Messingbetten in Bordellen“ zu reden, oder der gleich „bierselige Spießbürger auf dem Schoß der nachgiebigen Kneipen-Mamsell landen sieht“. Bei solchen Assoziations-Bildern möchte man fast daran zweifeln, ob dieses Ehe-Brevier von diesem Jahr ist. Daß es jedoch aus diesem Jahrhundert stammt, zeigt die hohe Meinung der Autorin über den „Fortschritt“.

Der „Fortschritt“ werde uns alle retten, wenn wir uns nur nicht gegen ihn wehren. Wir – das sind der „Staat“, die „Gesellschaft von heute“, das ist aber auch der „einzelne“. Und der einzelne könne etwas tun: „Ungehorsam sein“. Die rechte Unterstützung für den „Ungehorsam“ hat Leona Siebenschön ihm jedoch nicht geliefert. Gegen wen er ungehorsam sein soll – die Antwort darauf verklebt sie mit der Konstruktion von dem Mann und dem Weib, die sich gegenseitig die Hölle heiß machen. Aber ist es denn nicht so, daß den Leuten gerade deshalb die „Hölle“ bereitet wird, eben weil man ihnen stets den Mann und die Frau als Leitbilder vorsetzt?

Solche Egalität gibt es nicht. Die Moral ist unterschiedlich, und zwar so unterschiedlich wie das Einkommen und die Berufsgruppe; die sexuellen Verhaltensweisen, Tabus oder Sex-Lockerungen werden von der Schicht diktiert, zu der man gehört. Ungehorsam also kann der einzelne nur üben, wenn er weiß, weshalb er anders denkt und anders fühlt als der Mann und die Frau.

Sexuelle Tabu-Stürmerei übrigens ist nicht möglich ohne Aufklärung über die politische Funktionsweise von Moralvorschriften. Leona Siebenschöns Thesen aber bewegen sich in der dünnen Luft der ewigen Gleichheit unter den Menschen, die allenfalls unterschiedliche Charaktere hervorbringt. Gisela Stelly