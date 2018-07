Durch den Pulverschnee. SkiWanderung quer durch die Allgäuer Voralpen und den Bregenzer Wild (Oberstdorf, Schwarzwasserhütte, Schoppernau, Sibratsgefäll, Balderschwang, Kemptner Skihütte, Hörnertour, Gunzesried). Einschließlich Führergebühr, Übernachtungen, Halbpension für 205 Mark. Vier Termine vom 11. 1. bis 1. 2. 1969. Dauer jeweils sieben Tage. Veranstalter: Bergschule Oberallgäu, Oberstdorf.

Wildschweinjagd in Tunesien. Flugreisen nach Ab Draham mitten ins tunesische Jagdrevier. Vier ganztägige Treibjagden auf Wildschweine, zwei Tage Ausflüge und Besichtigungen. Preis: etwa 1500 Mark (7 Tage, Vollpension).

Südafrika-Rundreisen. Schiffs- oder kombinierte Flug/Schiffsreisen nach Südafrika. Aufenthalt in Südafrika (acht Tage) als Rundreise von Kapstadt nach Durban organisiert. Seereise mit den Schiffen „Afrika“ und „Europa“ des Lloyd Triestino. Preise: 2565 oder 3239 Mark (25 Tage oder 93 Tage). – Zebratours – Kombinierte Frachtschiff/Flugreisen nach Südafrika vom Reisebüro Cook in Zusammenarbeit mit den Deutschen Afrika-Linien und SAS. Für den Aufenthalt in Südafrika bietet Cook verschiedene Rundreisen. Dauer etwa 33 Tage, Preis: 3955 Mark.

Bungalows auf Hvar. Billiger Winteraufenthalt (bis Ende März nächsten Jahres) in Familienbungalows an der jugoslawischen Küste. In Starigrad auf der Insel Hvar kosten Bungalows für eine Person und für einen Tag sechs Mark, ein Monat für zwei Personen 360 Mark (mit Dusche, WC und Zentralheizung). Vermittlung: Jugoslawisches Verkehrsbüro, Frankfurt, Goetheplatz 7.

Frühskikurse in der Schweiz. 28 Schweizer Skiorte bieten Frühskikurse für Anfänger und passionierte Läufer. Der erste Kurs beginnt schon Ende November in Silvaplana, Graubünden. Preise der Sieben-Tage-Kurse, die bis Weihnachten geboten werden: 200 bis 350 Mark.

Urlaub spezial. Selbst das verborgenste Dorf in Deutschland entdeckt jetzt seine Attraktionen. Gladenbach in der Hinterländer Schweiz (Hessen) hat gleich ein rundes Dutzend: Malunterricht, Reiten und Erlernen der Handwebekunst, zwei Saunas, ein Kleinhallenbad und zwei vollautomatische Bundeskegelbahnen, einen Fahrradverleih, geologische, vogel- und pilzkundliche Exkursionen, eine Ferienfahrschule, Schachabende und Freiluftschach sowie Fuß-, Rad- und Winterwanderungen. All das verpackt in einen Sieben-Tage-Spezial-Urlaub mit Vollpension gibt es schon für 115 Mark.

Fuchsjagd in Irland. Sattelfeste deutsche Reiter zur Fuchsjagd nach Irland eingeladen. Das exklusive Vergnügen gibt es bei Airtours ab 789 Mark. Die Jäger werden in einem Luxushotel untergebracht, das jetzt in einem 800 Jahre alten Schloß eingerichtet wurde.

Karawane-Studienreisen. Neues Studienreiseprogramm des Büros für Länder- und Völkerkunde in Ludwigsburg für das Frühjahr 1969. Kreuzfahrten im Mittelmeer, Reisen nach Afrika, Asien, Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich und Mittelamerika. Neu im Programm: „Guatemala–Honduras und ihre Kultur der Maya“ (sechs Termine von 21. 12. 68 bis Dezember 69). Preis der Flugreise: 4484 Mark.