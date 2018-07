Inhalt Seite 1 — Das Duell „Sojus“ – „Apollo“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Sowjets haben die Katze aus dem Sack gelassen. Am vergangenen Wochenende gaben sie zum erstenmal zu, was sie bis dahin immer wieder abgestritten hatten. Ihre Nachrichtenagentur TASS meldete, daß die Flüge von „Sonde 5“ und „Sonde 6“ – die als erste von Menschenhand geschaffene Geräte den Mond nicht nur umflogen haben, sondern auch so gut wie unversehrt wieder auf der Erde gelandet sind – den Vorbereitungen eines bemannten Vorstoßes zu unserem Nachtgestirn dienten.

Schon vor zwei Monaten hat der Leiter der Sternwarte Bochum, Heinz Kaminsky, die Voraussage riskiert, daß am 6. Dezember 1968 mit dem Start eines bemannten sowjetischen Raumschiffes mit Mondkurs gerechnet werden muß. Doch noch vor sechs Wochen betonte einer der im Westen bekanntesten sowjetischen Raumfahrtwissenschaftler, Professor Leonid Sedow, auf dem 19. Internationalen Astronauten-Kongreß in New York, daß von bemannten Mondflügen der Russen vorerst nicht die Rede sein könnte. Die Erforschung des Mondes sei zwar möglich, meinte Sedow, genieße jedoch keine Priorität.

Nunmehr ist klar, daß die Sowjets gegenwärtig genau wie die Amerikaner fieberhaft damit beschäftigt sind, den Flug eines bemannten Fahrzeuges rund um den natürlichen Erdtrabanten vorzubereiten. Daß sie über ein absetzbereites Mondschiff verfügen, geht aus einem Artikel hervor, der jetzt in der „Prawda“ erschienen ist. Zum erstenmal ist dort eine Skizze veröffentlicht worden, die zeigt, daß es sich bei dem Weltraumfahrzeug vom Typ „Sojus“, in dem Georgij Beregowoi am 16. Oktober 1968 in das All gestartet ist, um ein dreiteiliges Raumschiff handelt, dessen Größe mit Sicherheit einen Vorstoß zum Mond erlaubt.

Ein „Sojus“-Fahrzeug besteht demnach aus einer Antriebseinheit mit dem Raketenmotor, der eine Pilotenkabine vorgelagert ist. Die Antriebseinheit kann – genau wie bei amerikanischen „Apollo“-Mondschiffen – von der Pilotenkabine getrennt werden. Im Gegensatz zum „Apollo“-Fahrzeug aber führt „Sojus“ noch einen weiteren (ebenfalls abtrennbaren) kleinen Aufenthaltsraum für Kosmonauten mit, die sogenannte Orbitaleinheit. Diese neun Kubikmeter messende Spezialkabine bietet nicht nur drei Kubikmeter mehr Raum als die Kommando-Einheit (command module) des US-Mondschiffs; sie ist überdies an ihrer Spitze mit einem Adapter versehen, der es ermöglicht, sie mit anderen Orbitaleinheiten zusammenzukoppeln und also eine bemannte, die Erde ständig umkreisende Weltraumstation aufzubauen.

Seit also das „Sojus“-Raumschiff nach Beregowois Flug für flugtauglich befunden wurde und „Sonde 5“ und „Sonde 6“ die Flugroute rund um unser Nachtgestirn erfolgreich abgeflogen haben, erscheint es durchaus möglich, daß die Sowjets die nächste astronomisch günstige Gelegenheit in der ersten Dezemberdekade wahrnehmen, um den Amerikanern die Schau zu stehlen.

Im Gegensatz zu den Russen haben die Amerikaner den Starttermin für ihre „Apollo-8“-Mannschaft bereits bekanntgegeben: Am 21. Dezember um 7.45 Uhr Ortszeit sollen die Astronauten Frank Bormann, James A. Lovell und William A. Anders ihre gefährliche Reise antreten und gut zwei Tage später ihr Raumschiff in eine Kreisbahn um den Mond einfädeln. Die Amerikaner gehen damit einen erheblichen Schritt weiter als ihre russischen Konkurrenten im All. Man rechnet im Westen damit, daß die Kosmonauten der UdSSR dieselbe relativ sichere Flugbahn abfliegen werden wie zuvor „Sonde 5“ und „Sonde 6“; das heißt, sie würden am Mond vorbeirasen. Dessen Anziehungskraft müßte dann ihre Flugbahn umbiegen; infolge ihrer hohen Geschwindigkeit würden sie dadurch jedoch nicht auf den Mond abstürzen, sondern quasi an ihm vorbeifallen, bis sie relativ schnell wieder in den Anziehungsbereich der Erde gelangen. Sie kehrten sozusagen automatisch zu ihrem Heimatplaneten zurück.

Der amerikanische Flugplan ist entschieden kühner. Raumschiffkommandant Frank Bormann soll „Apollo 8“ mit Hilfe seines Raketentriebwerks in eine enge Kreisbahn um den Mond einsteuern. Verläuft alles nach Plan, werden die US-Astronauten den Mond zehnmal in einer Höhe von nur wenig mehr als hundert Kilometern umkreisen. Aus dieser Kreisbahn aber – und darin liegt das große Risiko – gibt es keine automatische Rückkehr zur Erde. Versagt das Triebwerk von „Apollo 8“ während der Mondumrundungen, kann es für den Rückstart zur Erde nicht gezündet werden, so sind Bormann, Lovell und Anders rettungslos verloren. Keine Macht der Erde könnte ihnen zu Hilfe kommen. Je nach den genauen Parametern ihrer Flugbahn würden sie entweder solange um den Erdtrabanten kreisen, bis sie ersticken oder verhungern, oder sie würden abstürzen und mit ihrem Raumschiff auf der Mondoberfläche zerschellen.