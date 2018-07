Immer, wenn es auf den Devisenmärkten heiß hergeht, besteht Gefahr für das Pfund. Der französische Franc übertrifft die alte Leitwährung der Welt, soweit es um die Zahl der Abwertungen geht. In 36 Jahren wurde das Pfund nur dreimal abgewertet: 1931, 1949 und 1967. Dabei schrumpfte es auf ein Drittel seines Außenwertes zusammen. Rechnet man aber die Zahl der Pfundkrisen zusammen, in denen eine Abwertung oft nur durch hilfreiche Devisenkredite des Internationalen Währungsfonds oder des sogenannten Clubs der Zehn vermieden werden konnte, so sieht das Bild schon düsterer aus. Neun Krisen waren es, in denen die Briten um den Wechselkurs bangen mußten. Ohne Milliarden-Kredite hätten sie schon früher als im vergangenen November aufgeben müssen.

Die letzte Aktion wurde am 8. Juli in Basel beschlossen. Zwei Milliarden Dollar erhielten die Briten, damit sie einen Teil ihrer Sterlingguthaben, die täglich fällig sind und die Bank of England jeden Tag mit der Gefahr eines massiven Geldabzuges aus London konfrontieren, langfristig umschulden können. Seit der letzten Abwertung am 18. November 1967 lag der Pfundkurs nur an ungefähr 90 Tagen über der mittleren Parität von 2,40 Dollar. Die übrige Zeit war der Marktpreis niedriger. Ein Zeichen für die Schwäche des Sterling, die auch in den letzten Wochen nur durch Stützungskäufe kaschiert wurde.