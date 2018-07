Charles de Gaulles Eklat vom Samstagabend setzte den Schlußpunkt hinter eine Veranstaltung, die mehr vom persönlichen und nationalen Prestigedenken bestimmt war als von ökonomischer Vernunft. Des französischen Staatspräsidenten striktes Nein zur Franc-Abwertung beendete das Konzert mit einem Paukenschlag. Sein Finanzminister François-Xavier Ortoli hatte in der Bonner Währungskonferenz der zehn wichtigsten Industrieländer des Westens zwar nicht bindend eine Abwertung des Franc zugesagt, aber alle Teilnehmer in diesem Glauben gelassen. De Gaulle begab sich mit seiner Weigerung mutwillig aufs Eis, und niemand weiß, ob Frankreichs Wirtschaft die Last tragen kann.

Doch nicht nur das Verhalten der französischen Konferenzteilnehmer schien vorwiegend von dem Wunsch beseelt zu sein, den eigenen Landsleuten zu imponieren und sich als Retter des Vaterlandes feiern zu lassen. Wer die Konferenz am Rande miterlebte, konnte mühelos registrieren, wie auch deutsche Minister sich so ganz nebenbei ins rechte Licht der öffentlichen Meinung zu setzen suchten. Ja, einigen schien die Stunde gerade recht, um die Bundesbank, deren Unabhängigkeit prominenten Politikern beider Regierungsparteien in Bonn seit langem ein Dorn im Auge ist, auf eine alles andere als faire Art in Mißkredit zu bringen. Politiker denken eben vielschichtig, auch während einer wichtigen internationalen Konferenz.

Größte Hochachtung für sein diplomatisches Geschick verdient in den drei Tagen de Gaulles Finanzminister Ortoli. Obwohl die Flucht aus dem Franc die Konferenz erzwungen hatte, verstand er es meisterhaft, das Thema Franc-Abwertung gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Als sich am zweiten Tag die hundert Währungsexperten an de Gaulles Ausspruch vom Frühjahr erinnerten, wonach Währungskrisen gefälligst dort zu bekämpfen seien, wo sie entstünden, da lehnte Ortoli zunächst eine Franc-AbWertung strikt ab. Er ließ sich in die französische Botschaft nach Bad Godesberg kutschieren, um mit Ministerpräsident Couve de Murville geheime Rücksprache zu führen. Kaum zurückgekehrt, deutete er vorsichtig ein Einlenken an. Paris sei nicht mehr ganz abgeneigt, dem allgemeinen Wunsch zu folgen ... Seine Begleiter nannten in persönlichen Gesprächen mit Experten anderer Länder auch bereitwillig den Satz: fünfzehn Prozent!

Darob herrschte nun wieder großes Entsetzen im Saal, am meisten bei den Engländern, die mit Recht eine zweite Pfundabwertung befürchteten. Aber nicht nur das Pfund Sterling schien zu wackeln, auch die Amerikaner sannen mißmutig darüber nach, ob der Dollar noch zu halten sei, wenn Charles de Gaulle es mit den fünfzehn Prozent ernst meine. Ihm wurde zugetraut, vielleicht noch darüber hinauszugehen.

Die Folge: Ortoli wurde beschworen, Paris möge doch nicht um mehr als zehn Prozent abwerten; 7,5 Prozent seien andererseits das Minimum, um die kranke Währung seines Landes wieder zu sanieren. Jetzt konnte Ortoli seinerseits Gegenforderungen stellen. Wenn schon der Abwertungssatz so unzureichend ausfallen solle, daß eine Sanierung der französischen Wirtschaft in Frage gestellt sei, müßten die übrigen Länder und die durch Beobachter vertretene Schweiz zusätzliche Hilfe gewähren.

Die „anderen“ blätterten daraufhin mißmutig, aber eifrig acht Milliarden Mark auf den Tisch. Schiller und Strauß leisteten mit 2,4 Milliarden Mark den größten Beitrag, mehr noch als Henry Fowler, Amerikas Finanzminister, der zwei Milliarden gab. Niemand schien sich zu erinnern, daß de Gaulle es stets abgelehnt hat, sein Land an solchen Bestandskrediten für den Dollar und das Pfund Sterling zu beteiligen. Ortoli nahm das Angebot gnädig entgegen.