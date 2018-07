Inhalt Seite 1 — Das Rennen der Verlage Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Horst Vetten

Hurtig griffen Olympias Federhelden in die Tasten, und heute, da das pp. Publikum den letzten Fanfarenklang von Mexico City noch im Ohr hat, da liegt die Produktion bereits auf dem Ladentisch: kiloschwer, im Bildbandformat, vier- oder noch mehr farbig, voller Tabellen in Augenpfefferschrift und zu Preisen von 14,80 bis 27,50 Mark.

Olympia geschrieben, photographiert, gedruckt, gebunden und in die Kaufhäuser geworfen: Eine Million Bände harren der Interessenten. Bertelsmann tat es nicht unter 250 000, und auch der Kölner Lingen Verlag ließ sich nicht lumpen: Er karrte per Möbelwagen eine Viertelmillion Bände unters Sportvolk, damit es den Fernsehgenuß von Mexiko literarisch nachvollziehe. Copress München, auf Sportepik spezialisiert, druckte hunderttausend, und bei einer Kinder-Kaufhaus-Ausgabe, die für weniger als sieben Mark an jenen Ständen feilgehalten wird, wo es sonst die Marzipan-Sonderposten gibt, muß es gleichfalls die Masse bringen.

Von außen sind sie alle prächtig – das Kinder-Marzipan-Sonderposten-Büchlein einmal ausgenommen. Heinz Maegerleins Werk umgibt eine metallisch schimmernde Hülle, nicht unähnlich jenen Folien, in denen man das Fleisch ohne Saftverlust grillt. Das Copress-Buch sucht mit zwei Sorten Blau und einem Pop-Rosa die Blicke auf sich zu lenken. Beim Lingen-Band setzen vier muskulöse Herren vor nachtblauem Himmel über eine Hürde, und bei Bertelsmann tun’s sechs Staffelläufer in bunten Leibchen. Soweit gereichen sie jedem Schaufenster zur Ehre.

Außerdem ist rückhaltlos die rein manuelle Leistung der Schreiber zu bewundern: ihre Befähigung, in wortwörtlich affenartiger Geschwindigkeit Buchstaben zu Wörtern aneinanderzureihen und diese dann mit häufig richtiger Interpunktion so zu Papier zu bringen, daß auf gelegentlichen Umgang mit der deutschen Grammatik geschlossen werden muß. Ferner soll den Verlagen einmal einer nachmachen, was sie an generalstäblerischer Arbeit geleistet haben: Wer sich nur die geringste Vorstellung von Druckvorgängen machen kann, von der langwierigen Arbeit, farbige Bilder zu drucken, Texte zu redigieren, in Satz zu geben, zu korrigieren, umständliche, immer wieder ins Stocken geratende technische Abläufe zu beschleunigen, und dann endlich, endlich auszuliefern, der mag erahnen, was es heißt, 48 Stunden nach dem letzten. Fanfarenstoß von Mexico City ein mehrhundertseitiges Olympiawerk auszuliefern. So geschehen, hier und heute, bei Bertelsmann in Gütersloh.

Nun sind da freilich 185 dpa-Photos drin – dpa = Deutsche Presse Agentur –, die dem verehrten Leser möglicherweise bekannt vorkommen, dieweil er sie bereits in seiner Tageszeitung gesehen hat, allerdings schon vor nunmehr fünf Wochen. Auch die Texte mögen ihn vertraut anmuten, das könnte dann daran liegen, daß die Schreiber des Bertelsmann-Verlages in Mexiko hauptberuflich den Pflichten von Nachrichtenredakteuren nachgegangen sind. Und weil ihre Agentur – der Sportinformationsdienst – viele, viele Zeitungen mit Werken von eben diesen Autoren beliefert, kommt einem halt manches bekannt vor...

Vielleicht; mag sich der Buchleser (Buchkäufer ist in diesem Literaturzweig nicht gleich Buchleser) bei der Lektüre der Forderung von Momos erinnern, der in diesem Blatt linguistische Nachhilfestunden für Fernsehreporter gewünscht hat. Möge er denn das Bertelsmann-Buch nicht lesen, auf das er nicht Ungebührliches fordere oder sich dem Trunk ergebe.