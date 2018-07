Industriepfarrer Christian Troebst von der Akademie in Boll (ZEIT Nr. 37, 43, 45) umgibt das Bild des Managers von heute mit einer neuen Atmosphäre. Er generalisiert und formt Einzelinformationen aus dem „Beichtstuhl“ der ständigen Begegnung mit Führungskräften der Wirtschaft zu einer ebenso falschen Projektion über das Thema vom „Glanz und Elend der Manager“.

Im saftigen Deutsch eines Martin Luther spricht er zwar nicht von armen Schweinen, aber doch von jenen, die im Karussell menschlicher Triebkräfte erbarmungslos den Eignern oder den Arbeitern zum Fraße vorgeworfen werden. Nach Troebst kommt irgendwann für jeden Manager der Tag, an dem er seinen Koffer packt oder vor seinem Arbeitgeber kuscht, um sich in seinem gepolsterten Sessel zu halten.

Es kann solche Fälle geben. Dann nämlich, wenn das Verhalten eines Managers das Unternehmen gefährdet. Dann aber nützt auch kein charakterloses Kuschen mehr. Was müßte das für ein Unternehmen sein, das für ein stolzes Gehalt nicht risikoreiche Eigeninitiative erwartet. Risiko kann Erfolg, aber auch Fehlschläge bedeuten. Und schickt man einen guten Mann wegen eines Mißerfolges sofort und gnadenlos in die Wüste?

Selbstverständlich gibt es Unternehmer, Besitzer und Manager, die irgendwie defekt sind. Daraus mag auch eine Atmosphäre des Mißtrauens, der Mißgunst entstehen, in der eigensüchtige Cliquen wie die Pilze wuchern, wie sie von Pfarrer Troebst gezeichnet werden. Sie aber als Normalfall zu bezeichnen, das ist schlechthin unwahr. Und in einigen Fällen, in denen es als Folge menschlicher Schwächen wirklich so war, da sind auch Großunternehmen trotz der ihnen innewohnenden Eigendynamik bis an den Rand des Ruins geraten.

Das Gefährliche solch gesellschaftskritischer Darstellung liegt in der Generalisierung von negativen Einzelfällen. Es fehlen einfach die ungezählten positiven Beispiele erfolgreicher innerbetrieblicher Zusammenarbeit, gleichgültig, in welcher Rechtsform sie sich auch immer abspielt. Ob nun Aktiengesellschaft, Familienunternehmen oder die von Pfarrer Troebst verlockend hervorgehobene Stiftung, sie alle stellen nur Rahmen dar, die die Qualität des von ihnen umschlossenen Bildes nicht verändern können.

Das Gefährliche solch gesellschaftskritischer Verzeichnung liegt aber auch darin, daß sie indirekt dazu auffordert, Schlußfolgerungen zu ziehen, die falsch sein müssen, weil sie von Einzeltatbeständen ausgehen, die der Gesamtsituation nicht entsprechen. W. P. Schott