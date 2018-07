Die Daseinsberechtigung extremer Parteien

Von Rudolf Schuster

Die Bundesregierung ist sich nicht schlüssig, ob sie die NPD verbieten lassen soll oder nur politisch bekämpfen will. Bei der Neuformierung einer Kommunistischen Partei hingegen, die Bonn ganz gelegen kommt, drückt die Regierung ein Auge zu. Rudolf Schuster, Professor für politische Wissenschaften in München, wirft deshalb die Frage auf, ob die rechtlichen Möglichkeiten des Parteienverbots nicht völlig überholt sind. Er empfiehlt eine Neuregelung.

Die Diskussion um die Wiederzulassung der KPD und um ein Verbot der NPD zeigt, daß die Konzeption der „abwehrbereiten Demokratie“ im allgemeinen und das Parteienverbot im besonderen neu überdacht werden müssen.

Der Parlamentarische Rat, der 1948 mit der Arbeit an dem Grundgesetz begann, hatte den Blick in die Vergangenheit gerichtet. Neben praktischen und organisatorischen Problemen bewegten ihn weniger kühne Entwürfe, für die Zukunft als das Streben, die Fehler der Vergangenheit für die Zukunft unmöglich zu machen. Dies mag heute auf Unverständnis stoßen – damals, nach dem totalen Zusammenbruch der Nation, war diese Haltung verständlich. So entstand das Bonner Grundgesetz als die Anti-Verfassung zu Weimar. Besonders auffällig erweist sich dies an den Bestimmungen, die in ihrer Gesamtheit die Konzeption der „abwehrbereiten Demokratie“ ausmachen.

Verständlich ist diese Konzeption nur, wenn man erkennt, daß das Grundgesetz sich im Gegensatz zur Weimarer Verfassung nicht auf den Boden einer absoluten Wertneutralität gestellt hat, auf dem jede politische Meinungsrichtung ungehindert zugelassen wird, sofern sie. sich nur

zu den formalen Regeln der Verfassung bekennen würde. Das Grundgesetz kennt vielmehr einen Katalog von Werten, der jeder Änderung entzogen ist und für dessen Schutz strafrechtliche Maßnahmen in nicht unbedenklichem Ausmaß zur Verfügung stehen.