Im Teufelskreis arabischer Terroranschläge und innenpolitischer Unruhen droht die Aussicht auf Frieden im Nahen Osten zuschanden zu werden. Am Freitag voriger Woche richtete der bisher schwerste Bombenanschlag seit dem Sechs-Tage-Krieg auf dem Gemüsemarkt von Jerusalem ein Blutbad an: 18 Menschen wurden getötet, 55 verletzt. Die israelische Polizei nahm 500 Araber fest, die zum größten Teil aber wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Verschiedene arabische Terrororganisationen nahmen den „Ruhm“ für sich in Anspruch, die 200-Kilogramm-Sprengladung in einem abgestellten Morris-Oxford-Wagen gezündet zu haben.

Unterdessen lieferten sich in Ägypten Studenten und Polizisten erbitterte Straßenschlachten, nachdem es bei Schüler-Demonstrationen in Al Mansura vier Tote und 43 Verletzte gegeben hatte. Die Unruhen griffen auf Alexandria über und trieben dort auch die Arbeiter auf die Straße. Sämtliche Oberschulen und Universitäten wurden für unbestimmte Zeit geschlossen.

Al Mansura ist ein wichtiges Zentrum der Muslim-Brüder Teil, die den Islam gegen die kommunistische Unterwanderung der arabischen Staaten verteidigen wollen und die vom Nasser-Regime schon immer am härtesten verfolgt wurden. Die Demonstranten protestierten zunächst gegen die staatliche Unterrichtsreform, nahmen aber alsbald auch politische Forderungen auf – ähnlich wie bei den Studentenunruhen im vorigen Februar.

Damals hatte der UN-Sonderbeauftragte Jarring seine Vermittlungsversuche für längere Zeit auf Eis legen müssen. Die Zerstörungswut der Terroristen und die ägyptische Instabilität werden jetzt den kompromißbereiten König Hussein von Jordanien stoppen, dessen Plan für eine neue arabische Gipfelkonferenz vorige Woche am Widerstand Kairos scheiterte.