Von Martin Gregor-Dellin

Erzähler, die ihren Ehrgeiz in den genauen Gebrauch des Genauen setzen, zählen in der mittleren Generation von heute zu den Seltenheiten. Die Beunruhigung durch das Ungenaue hat alte Reize verdrängt. Möglichkeiten werden durchgespielt, Wahrscheinlichkeiten erkundet, wenn nicht sogar Unwahrscheinlichkeiten, die sich als wirklicher erweisen. Aber mittlerweile ist das Ungefähre und Mutmaßliche längst Zum Modischen geworden Und hat Gegenreize provoziert, denn die Spielregeln des Ungenauen sind fast in jedermanns Hand.

Gabriele Wohmann hat sich in diesen circulus vitiosus nicht hineinreißen lassen. Seit ihrem ersten, für mich immer noch wichtigsten Erzählungsband „Sieg über die Dämmerung“, der 1960 erschien, ist sie hinsichtlich ihrer Stoffwahl einen konsequenten, jedoch immer schmaler werdenden Weg gegangen, der vom Dämmrigen zum Täglichen führte, vom Hintergründigen zum Vordergründigen, vom Sonderbaren und Absonderlichen zum platt alltäglichen Konflikt, den sie im „verleugneten Leben“ durchschnittlicher Figuren vorfindet und dessen tiefere Bedeutung nur noch zwischen den Zeilen herauszulesen ist.

Das mag ein Vorteil sein, was die Wirklichkeitsnähe und Sinnlichkeit dieser Prosa betrifft; denn ihr Ton ist auf bohrende, unerbittliche Beschreibung des Beobachteten abgestimmt. Das kann aber auch ein Nachteil sein, wenn das Beiläufige des Alltagslebens sich allzu wahllos aufdrängt.

Beides läßt sich an ihrem neuen Band ohne Schwierigkeit nachweisen –

Gabriele Wohmann: „Ländliches Fest und andere Erzählungen“; Luchterhand Verlag, Neuwied; 228 S., 14,80 DM.

Liebhaber ihrer Prosa werden in dieser Sammlung gut und gern zwei Drittel des Umfangs herschenken, und immer noch auf ihre Kosten kommen. Ein Kritiker aber wird fragen müssen, ob Gabriele Wohmann sich hinsichtlich der Quantität ihrer Geschichten nicht doch ein wenig Zurückhaltung auferlegen sollte. Es naht sonst der Augenblick, da sie sich nur noch wiederholt.