Über dem Podium, freischwebend, nicht im Sessel, am Trapez müßte Ulrich Sonnemann vom Veranstalter plaziert werden, der ihn in die bundesdeutsche Rechts-links-Töpogräphie studentischer Diskussionen einordnen wollte. Wo das Gelände seit über einem Jahr fleißig abgesteckt, wo Standpunkte als bequeme Sitzgelegenheiten exakt bestimmbar und endgültig schienen, hat er eine fast einzigartige, jedenfalls eigene Position! Wo wir uns schon abgestimmt hatten zwischen Protest und Resignation, auf ein Quentchen für und ein Prischen gegen, auf mindernde Differenzierung der Studenten wie des Systems; auf Revolutionen Scheibchen und Reform in Prozenten, da bietet

Ulrich Sonnemann: „Institutionalismus und studentische Opposition. Thesen zur Ausbreitung des Ungehorsams in Deutschland“; edition Suhrkamp, Frankfurt 1968; 220 Seiten, 3,– DM

nicht das von Skrupeln erlösende Zustimmungs-„Genau!“, das den Unsicheren noch stets aus der Kehle kam, wenn dieses Thema der liberalen Kritik ausgesetzt wurde.

In diesem Bändchen schafft sich ein liberales Projekt, kein statischer Liberalismus, erst seine Daseinsbedingungen. Da es sich gegen die Illiberalität wendet, kann es das „Liberale nicht mit unmißverständlicher Überzeugung verteidigen, setzt (es) sich nicht gleichzeitig überall dort vom Liberalismus ab, wo er irrt“.

Der rationale Zugriff, mit dem Sonnemann zunächst das Bestehende anvisiert, beschränkt sich nicht darauf, den Marxismus mit Psychologie und Psychoanalyse anzureichern, sondern er entwickelt eine Anthropologie, deren Rationalität weit entfernt davon ist, etwa alles aus der „Unabänderlichkeit der deutschen Art“ zu erklären. Im Lande Arnold Gehlens hat es eine distanzierte und kühle Betrachtung der Deutschen schwer. Sonnemanns Einübungen in die Lehre vom Menschen setzen (auch links) längst Verrostetes in Gang, sie entziehen sich der raschen Plakatierung, sind den Sturmrufern der Revolution eher lästig.

Hier wird versucht, was dem „Exotismus“ (Sonnemann) der studentischen Revolution, was der liberalen Opposition bei ihrer (unanthropolischen) Suche nach angeblich verlorenem Hopfen und verschüttetem Malz nicht gelingt: eine Projekt-Soziologie, die über mechanisch-funktionalistisch vorgestellte Sozialanthropologie hinausgeht, die Geschichte einzuordnen versteht, die sich allein mit im Detail „präziser Phantasie“ gegen Gewalt und Gegen-Gewalt behaupten kann. Nur so vermag sich innerhalb des Institutionalismus die konkrete Utopie nicht nur zu behaupten, sondern ihn anzugreifen.

Wer etwa bei der Beschreibung dieses Begriffes Griffiges für die nächsten Studentendiskussionen getrost nach Hause tragen möchte, wird enttäuscht, ebenso, wer einen neuen liberalen Standpunkt einmal gut verpackt am Schnürchen möchte. Wer partout einen Standpunkt sucht, wird auf diesem Gehweg in die Irre denken.