Meiers werden uns heute abend besuchen“, kündigt Herr Müller an. „Die ganze Familie, also Herr und Frau Meier nebst ihren drei Söhnen Tim, Kay und Uwe?“ fragt Frau Müller bestürzt. Darauf Herr Müller: „Nein, ich will es dir so erklären: Wenn Vater Meier kommt, dann bringt er auch seine Frau mit. Mindestens einer der beiden Söhne Uwe und Kay kommt. Entweder kommt Frau Meier oder Tim. Entweder kommen Tim und Kay oder beide nicht. Und wenn Uwe kommt, dann auch Kay und Herr Meier. So, jetzt weißt du, wer uns heute abend besuchen wird.“

Diese Logelei von Zweistein und viele andere Denksport- und Rechenaufgaben vermag der

Spielcomputer Logikus Kosmos-Lehrmittelverlag, Stuttgart; 68,– DM

zu lösen. Mehr noch: Man kann gegen Logikus strategische Spiele austragen, bei denen man schon scharf nachdenken muß, um zu gewinnen. Wenn die Maschine über den Geist gesiegt hat, triumphiert sie nicht. „Bedaure, Sie haben verloren“, leuchtet dann an ihrer Anzeigetafel auf.

Spielen kann man nicht nur gegen, sondern auch mit Logikus, zum Beispiel, wenn man ihn zu einer Knobelmaschine oder einem Fußball-Computer zusammenschaltet; daraus ergeben sich amüsante Gesellschaftsspiele für zwei oder drei Personen. Oder wenn man das „absolut wahnsinnige“ Katz- und Maus-Spiel programmiert.

Logikus stellt aus Krankheitssymptomen Diagnosen und empfiehlt die geeignete Therapie (was selbstverständlich nur das Prinzip veranschaulichen soll), Logikus sagt das Wetter voraus und gibt an, welche Farben beim Mischen von Grundfarben entstehen.

Vor allem aber lernt man im Spiel, wie elektrische Schaltungen logische und mathematische Operationen ausführen können, wie also, jedenfalls im Grundzug, ein Computer funktioniert.