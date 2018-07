ZEIT: Herr Präsident, Industrielle und Bankiers, also die Wirtschaftspraktiker, scheinen in der Frage der europäischen Wirtschaftsintegration die Politiker zu überholen. Sie kennen Herrn Münchmeyers Projekt der Währungsunion. Ihre Erklärungen zu dem Thema finde ich vorsichtiger und zögernder, weshalb?

Barre: Von Zögern kann man eigentlich nicht sprechen. Meiner Ansicht nach müssen wir uns im derzeitigen Entwicklungsstadium der Gemeinschaft bewußt sein, daß die Verwirklichung der Zollunion eine Reihe von Fortschritten auf dem Wege zur Wirtschaftsunion erfordert. Die Industriellen sind sich darüber im klaren, denn sie erleben es ja täglich in der Praxis. Dies ist eine erfreuliche Bestätigung der These, daß es vorwärtsgehen muß. Es kommt nur darauf an, wie es vorwärtsgehen soll.

ZEIT: Eigentlich sollte dazu ein „Raymond-Barre-Plan“ existieren.

Barre: Ich halte es für sehr gefährlich, einen Plan aufzustellen oder einen Namen mit einem Plan zu verbinden. Ich bin bescheidener und pragmatischer und stelle fest, daß die Gemeinschaft auf verschiedenen Gebieten Fortschritte machen muß. Dies gilt insbesondere für den Finanz- und Währungsbereich. Ich greife diese beiden Bereiche heraus, da ich in der Kommission der Gemeinschaften für diese Fragen zuständig bin. Was den Finanzbereich betrifft, so haben wir keinen europäischen Kapitalmarkt, und die europäischen Länder nehmen daher einen sogenannten internationalen Markt, den Euro-Emissionsmarkt, in Anspruch. Im Währungsbereich ist es für die sechs Länder der Gemeinschaft absolut notwendig, ihre Politik aufeinander abzustimmen und durch eine Reihe begrenzter Maßnahmen die unerläßlichen Fortschritte zu erzielen.

ZEIT: Ist die europäische Währungsunion nicht nach der letzten Währungskrise noch wichtiger geworden?

Barre: Zunächst muß man sich darauf einigen, was unter „europäischer Währungsunion“ zu verstehen ist. .Meint man damit eine europäische Währung und europäische Währungsinstitutionen, so bin ich der Auffassung, daß der augenblickliche Entwicklungsstand der Gemeinschaft derartige Lösungen noch nicht zuläßt.

ZEIT: Herr Münchmeyer, ein Bankier, ist für die Fixierung der Wechselkurse unter den Sechs eingetreten. Das ist praktisch das Ende der nationalen Währungen. Münchmeyer setzt sich damit sogar für Maßnahmen ein, die das Wechselgeschäft der Banken beeinträchtigen. Die Praktiker sind also bereit, warum nicht auch die Politiker?