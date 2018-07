Wenn er ein Laboratorium auf dem Monde hätte, wo nahezu vollkommenes Vakuum herrscht, glaubt Dr. Willard F. Libby, Professor für Chemie an der University of California in Los Angeles und Nobelpreisträger, Diamanten so groß wie Melonen züchten zu können.

Libby meint, man könne kleine Diamanten dadurch vergrößern, daß man sie im extremen Hochvakuum mit Kohlenstoffatomen besprüht. Diamanten, die aus reinstem Kohlenstoff bestehen, verdanken ihre hervorragenden Eigenschaften nur ihrem besonderen Kristallgitteraufbau. Nach Libbys Ansicht wächst diese Gitterstruktur weiter, wenn einzelne Kohlenstoffatome unter idealen Vakuumbedingungen aufgesprüht werden. Bereits kleinste Luftreste in der Vakuumkammer führen zu Verunreinigungen und Gitterfehlern.

Zusammen mit einem seiner Doktoranden, Patrick H. Payton experimentiert Libby mit Kohlenstoffverdampfern und Hochvakuumanlagen. Sie sind dabei, einen einkarätigen Diamanten mit Kohlenstoffdampf zu besprühen. Beide hoffen, daß das ihnen zur Verfügung stehende Vakuum, das zwar nur ein Trillionstel des Atmosphärendruckes aber immer noch tausendmal schlechter als das Vakuum auf dem Monde ist, ausreicht, um Gitterfehler zu vermeiden. Ihr Erfolg hängt außerdem wesentlich davon ab, ob der Kohlenstoffdampf so dosiert werden kann, daß sich immer nur einzelne Atome auf dem Diamanten niederschlagen. Peter Fabian