Von Sybille Grack

Nicht nur bei der Arbeit an der Schreibmaschine, auch beim Morden und Totschlagen, so konnte man jüngst in der Berliner Akademie der Künste anläßlich einer dreiteiligen Literaturveranstaltung feststellen, pflegen Schriftsteller so etwas wie einen persönlichen Stil. Auch bei diesem Geschäft unterscheiden sich die Handschriften und lassen sich beim Publikum die verschiedenartigsten Wirkungen erzielen. Die einfachste, scheinbar unblutigste und vom Parkett am meisten bejubelte Methode setzt die Abwesenheit des Opfers und Sensibilität für die Stimmung im Saal voraus. Ist der rechte Augenblick gekommen, so zielt man nur, ohne dabei viel Worte machen zu müssen, nach dem sogenannten Image des im stillen schon Verurteilten und läßt dasselbe unter dem sicheren Applaus des Volks wie einen Popanz zerplatzen. Rufmord nennt man das oder auch Hinrichtung in effigie.

Andere Verfahrensweisen bieten sich an: so die Verbrüderung mit dem Publikum gegen einen nun persönlich anwesenden Feind, den man, während man ihm tunlich den Rücken kehrt, mit Beleidigungen tödlich zu blamieren sucht. Mutiger schon, wenn man, den Dolch im Gewande, scheinbar harmlos auf den jeweils Auserwählten zutritt, ihn unvermutet niederstreckt und den Schauplatz verlassen hat, ehe man zur Rechenschaft gezogen werden kann. Matador ist aber dann doch wohl derjenige, der gelassen vor aller Augen die Schußwaffe lädt, entsichert, zielt, abdrückt und selbstverständlich trifft. Warnend müssen wir hier allerdings anmerken, daß das Publikum bei diesem Schauspiel unter Umständen nicht mehr mit von der Partie sein will und Buh statt Bravo ruft.

Vorweihnachtsmärchen? Mitnichten. Wir haben nur Fakten von dem vorerwähnten Literatentreffen berichtet. „Autoren diskutieren mit ihren Kritikern“ lautete die in mehr als einem Betracht seltsame und diskrepante Überschrift für das muntere Treiben. Die Abteilung Literatur der Berliner Akademie hatte sich für drei November-Sonntagabende jeweils zwei Autoren der jungen und jüngsten Schriftstellergeneration und zwei ihnen zugeordnete Kritiker aufs Podium gebeten, um sie, laut Ankündigung, diskutieren, in Wahrheit aber, um die Schriftsteller den Kritikern Textproben und die Kritiker daraufhin den Schriftstellern Rezensionen vorlesen zu lassen.

Peter Härtling, als Direktor der Literaturabteilung auch Exponent der Veranstaltung, hatte für die vorgesehenen drei Sitzungen das Amt des Moderators (sprich: des Vermittlers) übernommen.

Wie nun? Können wir wirklich glauben machen, daß Schriftsteller, die sich zur zahmsten aller Podiumsübungen, nämlich zur Lesung, versammeln, unversehens schießen und spießen? Wir wollen nicht verhehlen; daß sich das stattgehabte Drama zäh anließ und die ersten Akte, sieht man vom rumorenden Publikum ab, der ausgekochten Langeweile vorbehalten waren.

Als Peter O. Chotjewitz, Rufer aus dem Publikum, zu vorgeschrittener Stunde erstmals Witz ins Haus brachte, indem er die Vorleser auf dem Podium „vier fröhliche Grabsteine“ nannte, unfreiwillige Demonstranten der Einsamkeit jedes Literaten, da sprach man bereits den zweiten Abend lang auf sorgfältig fixierten Geleisen reibungslos aneinander vorbei.