Von Dietrich Strothmann

Jerusalem, Ende November

Es sollte nur ein Scherz sein, und es war dann doch blutiger Ernst. Am Freitagmorgen passierte ich die Kontrolle am Eingang zum Verteidigungsministerium in Tel Aviv. Ich war nur nach meinem Namen gefragt worden. Meine Reisetasche wollte niemand durchsuchen. Ich wunderte mich über solche Gleichgültigkeit. Moshe Dayans Amtssitz, gesichert durch Posten, Mauern und Stacheldraht, ist wohl das am schärfsten bewachte Gebäude in Israel, doch ich, ein Fremder, blieb fast ungeschoren. Meine Tasche interessierte nicht.

Ein junger Soldat wurde gerufen, um mir den Weg zu meinem Gesprächspartner zu zeigen, einen der Berater des Verteidigungsministers. Aus Spaß sagte ich zu ihm: "Keiner wollte sehen, was ich in meiner Tasche habe. Es könnte ja eine Bombe darin versteckt sein." Der Soldat lachte nur. Doch ehe wir das Hochhaus betraten, in dem Dayans Beamte arbeiten, blieb er plötzlich stehen, machte ein ernstes Gesicht und forderte mich in einem freundlichen, aber dienstlichen Ton auf, die Reisetasche zu öffnen. Es waren nur ein paar Zigarettenschachteln und zwei Schreibblocks drin. Da lachte mein Begleiter wieder. Es war Freitag früh.

Zwei Minuten vorher, um 8.28 Uhr, war der Westteil der Jerusalemer Neustadt von einer heftigen Explosion erschüttert worden. 20 Kilogramm Dynamit, verborgen in einem alten, klapprigen Wagen, waren in die Luft geflogen. Wieder einmal hatten die Terroristen zugeschlagen, zum zweitenmal seit dem Sechs-Tage-Krieg auf israelischem Gebiet. Doch diesmal – nach dem Sprengstoffanschlag auf die Busstation von Tel Aviv – war das Attentat schwerer und auch folgenreicher. Elf Israelis waren auf der Stelle tot, zweiundfünfzig wurden verwundet, von den Schwerverletzten starb ein weiterer tags darauf. Noch viele Tage später gab es in Israel nur dies eine Gesprächsthema: Die Bombe von Jerusalem.

Aus den Überresten von zwanzig Wagen, die neben dem Dynamitauto geparkt waren und ebenfalls völlig zerstört wurden, rekonstruierten die Detektive der Jerusalemer Polizeiuntersuchungen einen Morris-Oxford, Baujahr 1949 bis 1953. In ihm war die Zeitbombe versteckt. Weitere Prüfungen ergaben: der Wagen, aus vielen alten Teilen zusammengesetzt, muß gegen sechs Uhr morgens auf der Agrippastraße, neben einem Friseurgeschäft, abgestellt worden sein. Eine Stunde später schon füllte sich diese Straße mit Menschen. Sie führt mitten durch den Mahane-Yehuda-Markt. Verkäufer bauten, wie an jedem Freitagmorgen, ihre Stände auf. Die Jerusalemer machten für den Sabbat ihre Besorgungen.

Die Autobombe machte das Friseurgeschäft dem Erdboden gleich. Ein Angestellter und ein Kunde waren auf der Stelle tot. Ein Fleischer und ein Spaziergänger, der gerade seinen Lottoschein abgegeben hatte, wurden getötet. Fünfzig Häuser wurden durch die Explosion und das sich, ausbreitende Feuer beschädigt. Im Umkreis von 200 Metern barsten sämtliche Fensterscheiben.