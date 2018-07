Von Alexander Rost

Jürgen Rohwer: Die U-Boot-Erfolge der Achsenmächte 1939–1945; J. F. Lehmanns Verlag, München; XXIV Seiten und 376 Seiten Tabellen und Register, zehn Quadratkarten, 48,– DM.

Bodo Herzog: 60 Jahre deutsche Uboote 1906–1966; J. F. Lehmanns Verlag, München; 324 Seiten, 118 Skizzen, eine Karte, 137 Photos, 92,– DM.

Hans-Joachim Lawrenz: Die Entstehungsgeschichte der U-Boote; J. F. Lehmanns Verlag, München; 296 Seiten mit zahlreichen Stichen, Skizzen, Photos, 48,– DM.

Hans-Georg Bethge: Der Brandtaucher; Verlag Delius, Klasing & Co., Bielefeld; 176 Seiten, 113 Abbildungen, 16 technische Übersichtspläne, 30,– DM.

Am 5. Dezember 1899 erteilte die Hauptversammlung der deutschen Schiffbautechnischen Gesellschaft der Kaiserlichen Marine ein Lob, weil „sie sich auf kostspielige und langwierige Versuche mit U-Booten bisher nicht eingelassen hat“. Am 4. April 1904 gab Tirpitz dem Marineingenieur Gustav Berling den Befehl, ein Unterseeboot zu bauen; Berling, der (wie er schrieb) „das U-Bootswesen für großen Unsinn gehalten“ hatte, war „ganz niedergeschlagen“. Das Boot entstand auf der Kruppschen Germania-Werft in Kiel. Am 14. Dezember 1906 wurde „U 1“ in Dienst gestellt. Konservative Seeoffiziere nannten es eine Spielerei.

Das U-Boot wurde die wichtigste deutsche Waffe zur See. Zweimal, im Ersten Weltkrieg mehr als im Zweiten, setzte man in Deutschland die große Hoffnung, einen hoffnungslosen Kampf gegen angelsächsische Seemacht zu gewinnen, auf jene Waffe, bei deren Aufbau einst die Skepsis mißmutig Spalier gestanden hatte und deren Wirkung, wie aus dem Denkschriften-Gefecht hervorgeht, das der Kommodore Dönitz seinen Vorgesetzten lieferte, auch in den dreißiger Jahren noch unterschätzt wurde.