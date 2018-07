Von Otto F. Best

Mancher mag sich an einen Prozeß erinnern, der vor Jahren in Israel stattfand und deswegen Beachtung verdiente, weil es um die Frage ging, ob ein zum Christentum übergetretener Jude Anspruch auf die israelische Staatsbürgerschaft habe. Das Urteil stellte einen Sieg des Klerikalismus dar: Es postulierte eine Idenität zwischen Religions- und Staatsangehörigkeit, definierte den Israeli als Menschen jüdichen Glaubens und Israel damit als theokratichen Staat.

Da aber die religiösen Parteien dieses Staates nur 14 Prozent aller abgegebenen Stimmen erhielten, so konstituiert sich ein seltsames Paralox. Es charakterisiert Israel als einen Staat, der „nicht jüdisch“ und zugleich „intolerant“ ist.

Da diejenigen, die die obenerwähnte Entcheidung trafen, nicht von der bekannten Chinäre einer jüdischen Rasse ausgingen und dem einstigen Juden die so vielen auswanderungsunwilligen amerikanischen Juden gewährte „Eselsbrücke“ der zweiten Staatsbürgerschaft aus religiösen Gründen versagten, könnte man konsequenterweise die Frage stellen, was unter einem Jüdischen Volk“ zu verstehen sei. Oder ist das, was man „jüdisches Volk“ zu nennen sich angewöhnt hat, richtiger mit „israelische Nation“ gezeichnet? Wie wäre aber dann das Verhältals der in der Diaspora lebenden Menschen jüdischen Glaubens zu Israel zu definieren?

Israels Kampf um Überleben hat bei Juden wie Christen die affektiven Bindungen zu diesem europäischen Land auf vorderasiatischem Boden auf entscheidende Weise vertieft. Zugleich hat er die Neigung zur Idealisierung gefördert, zu einer Bewunderung, in der fraglos noch etwas von der schulterklopfenden Anerkennung lebendig ist, die den Henker mit seinem Opfer verbinden mag. Die wirklichen Probleme dieses mit dem Erbe und mit der (lebensrettenden) Hypothek vieltausendjähriger Geschichte beladenen Landes wurden, wie die sich meistens in Panegyrik ergehenden Publikationen zeigen, bislang nur von wenigen gesehen.

Was soll es für einen Sinn haben, könnte man sich realistischerweise gar gefragt haben, angesichts permanenter Kriegsgefahr etwa über das Paradox zu diskutieren, daß Israel nach wie vor seine Mission darin sieht, „der Welt den Frieden zu bringen“, andererseits aber, um am Leben zu bleiben, seine Jugend im Geiste nationalen und militärischen Stolzes erziehen muß? Im Geiste jenes Nationalismus, der dicht neben dem Chauvinismus liegt?

Dennoch lebt hinter dem Mantel des Stolzes auf die eigene Leistung, auf die imposante Verwirklichung eines Traumes, die alte Neigung zur Selbstanalyse, gefördert noch durch das Vorhandensein eines überschaubaren „Feldes“ und entsprechender wissenschaftlicher Methoden. Kaum beachtet entstand eine Fülle von in erster Linie soziologischen Untersuchungen, die sich alle um Deutung einzelner Züge des Phänomens Israel bemühen.