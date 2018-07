Von Rolf Zundel

Bonn, im November

Erst wenn Barzel und Schmidt anfangen, aufeinander zu schießen, ist die Große Koalition zu Ende", sagte jüngst ein Bonner Abgeordneter, als es wieder einmal so aussah, als ob der Haussegen der Koalition schief hinge. Tatsächlich hat das Regierungsbündnis zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten mancherlei Querverbindungen zwischen den beiden Parteien geschaffen. Keine aber scheint dauerhafter zu sein als die zwischen den beiden Fraktionsvorsitzenden.

Kanzler und Vizekanzler begegnen sich heute, nach manchen Schwierigkeiten und einigen kleinen Eiszeiten, in einem mäßig temperierten Klima der Sachlichkeit. Der Wirtschaftsminster und der Finanzminister, die einst wie Plisch und Plum als unzertrennlich galten, haben Geschmack an Solonummern gewonnen. Durch alle Wechselfälle der Koalition aber blieb, verläßlich und wirksam, die Partnerschaft der beiden Fraktionschefs.

Es gibt kaum einen Journalisten in Bonn, dem nicht wenigstens einmal von einem der beiden die Vorzüge des anderen gepriesen worden wären. Sie arbeiten so sehr auf der gleichen Wellenlänge, daß sie ohne Absprache an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit fast genau gleich reagieren. Als sich im Falle des Admirals Lüdke die Abwehrpannen häuften, behielt sich Barzel alle parlamentarischen Schritte vor; Helmut Schmidt forderte einen Untersuchungsausschuß des Parlaments. Die Abstufung der Reaktion ist nicht untypisch: Schmidt geht in der Kritik und in den Forderungen meist ein wenig weiter. Immer wieder fällt aber auf, daß die beiden, wenn sie die Partei des anderen angreifen, einander mit Schonung behandeln. Beide benutzen bei solchen Attacken das Florett so elegant, daß der andere nicht ernsthaft zu Schaden kommt.

Niemals zuvor sind die Fraktionsvorsitzenden eine so wichtige Instanz in der Bonner Politik gewesen. Ihre Funktion wird in manchen Bildern beschrieben. Bei ihnen sei der Umschlagplatz zwischen Ideen und praktischer Politik; sie seien das Nadelöhr, durch das alles, was wichtig ist in der Politik, passieren müsse, ob es nun vom Kabinett komme oder von der Partei; sie seien das Kugelgelenk der Koalition. Kein Zweifel, die Bedeutung der Fraktionsvorsitzenden ist kaum zu überschätzen. Dies ist freilich nicht allein ihr Verdienst; es ist auch auf die Gunst der Umstände zurückzuführen:

1. Die Große Koalition förderte die Eigenständigkeit der Fraktionen gegenüber der von ihnen getragenen Regierung. In beiden Fraktionen wird mit einem gewissen Argwohn beobachtet, wie sich die eigenen Minister schlagen, ob sie sich vom Koalitonspartner nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Damit hat sich auch die Funktion des Fraktionsvorsitzenden verändert: Er ist weniger Regierungsgehilfe als vielmehr Wortführer der Fraktion.