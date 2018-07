Moskau zwischen Koexistenz und Machtpolitik

Moskaus brutale Intervention in der Tschechoslowakei hat neue Unsicherheit und Verwirrung über Glaubwürdigkeit und Grenzen sowjetischer Koexistenzpolitik geweckt. Schließlich hatte Chruschtschow 1956, als er dem stalinistischen Erbe endlich abschwor, die „friedliche Koexistenz“ zur Generallinie seiner Außenpolitik erklärt. Drei Jahre später, in einem Aufsatz der amerikanischen Zeitschrift „Foreign Affairs“, schrieb er, diese Koexistenz beruhe vor allem auf der „Verpflichtung zur Achtung der territorialen Integrität und Souveränität anderer Länder“ und dem „Verzicht auf Einmischung in die inneren Angelegenheiten“. Wie nun lassen sich diese lobenswerten Grundsätze mit der Unterwerfung Prags vereinbaren?

Wer so fragt, mißversteht den sowjetischen Koexistenzbegriff und unterschätzt die Kontinuität russischer Großmachtpolitik, die auch nach der Oktoberrevolution von 1917 nicht abgebrochen wurde. In der Studie

Ursula Schmiederer: „Die sowjetische Theorie der friedlichen Koexistenz“; Probleme sozialistischer Politik 8; Verlag Neue Kritik, Frankfurt/Main 1968; 77 Seiten, 6,– DM

wird an die Differenzierung und innere Widersprüchlichkeit der sowjetischen Koexistenzpolitik erinnert. Zu Recht hält die Autorin fest, daß Moskau eine solche Koexistenz nur im zwischenstaatlichen Bereich, und auch hier nur für die Beziehungen zu den kapitalistischen Ländern, anerkennen will. Der gesellschaftspolitische und ideologische Bereich, der Aufruf zur innerstaatlichen sozialen Revolution bleiben dabei ebenso ausgeklammert wie die Beziehungen unter den kommunistischen Ländern selbst. Für sie, die nach offizieller Diktion keine „antagonistischen Widersprüche, keinen Kampf und keine Feindschaft“ mehr kennen, gehen andere, „fortgeschrittenere“ Prinzipien als jene einer bloßen Koexistenz.

Die sowjetische Theorie hat für diese „höhere Stufe“ zwischenstaatlicher Beziehungen den aus der kommunistischen Bewegung stammenden Begriff des „proletarischen Internationalismus“ entliehen. Es würde sich lohnen, dieses vieldeutige, von Moskau zum völkerrechtlichen Grundsatz erhobene Schlagwort auf seinen Inhalt hin zu untersuchen (die Verfasserin hat es leider nur teilweise getan). Dann würde sich erweisen, daß mit diesem „sozialistischen Internationalismus“ nicht nur die sowjetische Hegemonie gegenüber den anderen kommunistischen Ländern legitimiert, sondern aus der darin enthaltenen Pflicht zur proletarischen Solidarität ein Anrecht auf Intervention abgeleitet wird. Unter diesem Titel erscheint die Intervention somit als „brüderliche Hilfe“ für ein Glied der kommunistischen Staatengemeinschaft, das auf Abwege geraten ist.

Wie zur Zarenzeit