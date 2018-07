George F. Kennan, ein rationeller Moralist in der Tradition Bismarcks

Von Theo Sommer

Im Jahre 1924 bewarb sich ein junger Mann, eben von der Universität Princeton abgegangen, um Aufnahme in den amerikanischen Auswärtigen Dienst. Er sah sich selber damals als „Träumer, willensschwach und in meinen Beziehungen zu anderen Menschen ein ziemlicher Feigling“; für die Diplomatie entschied er sich nach eigenem Zeugnis hauptsächlich darum, weil er nicht recht wußte, was er sonst anfangen sollte. Wohl kannte er seine Stärken: einen klaren und offenen Verstand, ein feines Gespür für Atmosphäre, schließlich ein fast völliges Fehlen von Vorurteilen; aber er war doch eher überrascht, als die Auslesekommission ihn und siebzehn weitere Prüflinge aus mehreren hundert Kandidaten auswählte. Im September 1925 trat er seinen Dienst an: Attaché George F. Kennan.

Jetzt, viereinhalb Jahrzehnte später, legt Kennan den ersten Band seiner Memoiren vor, Erinnerungen an die Jahre 1925 bis 1950:

George F. Kennan: „Memoiren eines Diplomaten“; aus dem Amerikanischen von H. v. Alten; Henry Goverts Verlag, Stuttgart 1968; 607 S., 25,– DM.

Es waren Jahre, in denen sich der schüchterne Jüngling von Princeton. zum klügsten, empfindsamsten, ausdrucksfähigsten und einfallsreichsten Diplomaten seiner Generation entfaltete. An vorweisbarer, überdauernder Leistung fehlt es ihm in der Rückschau nicht. Als geistiger Vater des Marshall-Planes und Schöpfer der Eindämmungspolitik hat er Weltgeschichte selber gemacht, nachdem er sie lange Zeit nur an ihren Brennpunkten beobachtet, verzeichnet und gedeutet hatte: in Hitlers Berlin; im Moskau der Terrorprozesse; im Prag der Agonie, die dem Münchner Abkommen folgte; in Stalins Rußland während des Krieges. Indessen mangelt es seinem Wirken nicht an professioneller, an menschlicher Tragik.

George Kennan hat stets die Dinge, die er sah, klar analysiert und unbestechlich berichtet. Aber zwanzig Jahre lang hörte in Washington niemand auf ihn; und als man dann schließlich auf sein Urteil etwas gab, wurde er mißverstanden. Von der Harthörigkeit der Hierarchie weiß Kennan bitter-ironische Anekdoten zu berichten. Einmal fand er zwei wichtige Memoranden, die er im Ausland verfaßte, nach seiner Rückversetzung ins State Department ungelesen unter dem Krimskrams, den man ihm zur Erledigung zugeschoben hatte; betrübt schrieb er beide zu den Akten, doch nicht ohne vorher an den Rand zu kritzeln: „Ich finde das eine gute Idee.“ Ein andermal warnte er davor, bestimmte Formulierungen in Abmachungen mit den Sowjets zu verwenden – prompt tauchten sie bald darauf in einem Vertragstext auf.