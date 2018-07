Mit guturalem Baß gab Ludwig Erhard, 1961 als Bundeswirtschaftsminister ein Streiter für die Aufwertung der D-Mark, in Zürich seine Meinung kund, daß diesmal nicht aufgewertet werden dürfe. „Die Situation war damals anders“, vertraute er einem in die Schweiz geeilten Fernsehreporter an. Ausnahmsweise befand er sich damit in Übereinstimmung mit seinem liebsten Gegner, dem Bundeswirtschaftsminister Schiller.

Auf Kollisionskurs steuerte dagegen Bundesbankpräsident Karl Blessing. Während Schiller letzte Woche in Bonn im sogenannten Zehnerklub mit den Vertretern der wichtigsten Industrieländer über eine Lösung der internationalen Währungskrise beriet, ließ der gleichzeitig in Frankfurt tagende Zentralbankrat den Minister („persönlich“) per Fernschreiben wissen, daß die Währungshüter die deutsche Quasi-Aufwertung durch steuerliche Maßnahmen nicht für ausreichend halte.

Obwohl nicht expressis verbis ausgesprochen, blieb es kein Geheimnis, daß Blessing einer Aufwertung der D-Mark das Wort redete. Die SPD sprach von „Verrat“ (siehe „Das Pokerspiel des François-Xavier Ortoli, S. 35).

Am Freitagabend schien die neue Währungskrise beigelegt, die dritte innerhalb von zwölf Monaten. 24 Stunden später jedoch überraschte Frankreichs Staatspräsident de Gaulle die Welt mit der Entscheidung, daß die allgemein erwartete Abwertung des französischen Franc nicht erfolgen werde.

Am Sonntagabend schließlich sprach der General in seiner Rundfunkansprache die Erwartung aus, daß die Industrieländer zu „einem unparteiischen und vernünftigen System“ finden mögen. Im Klartext: de Gaulle setzte sich für eine Reform des internationalen Währungssystems ein.

Tatsächlich erscheint es Währungsexperten zweifelhaft, ob das Weltwährungssystem von Bretton Woods noch unverändert das 25jährige Jubiläum erleben wird, das im Herbst nächsten Jahres fällig ist. Während in Bonn über die Wechselkurse von D-Mark, Franc und Pfund palavert wurde, meldete die „New York Times“, daß die Wirtschaftsberater Richard Nixons, des neuen amerikanischen Präsidenten, dafür sind, eine neue Weltwährungskonferenz einzuberufen wie die von Bretton Woods im Jahre 1944.

Die Kanonen schwiegen noch nicht, als sich in dem kleinen Badeort an der amerikanischen Ostküste die Währungsexperten von 44 Ländern trafen. Ihre Aufgabe: ein ideales Währungssystem für die freie Welt auszuarbeiten.