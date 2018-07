Von Kurt Sontheimer

Blickt man auf die Buchproduktion dieses Herbstes, so kann man den Verlegern nicht vorwerfen, sie bemühten sich nicht, der Aktualität auf den Fersen zu bleiben. Die „Neue Linke“, das politische Novum unserer Gegenwart, ist zu einem vielfach abgehandelten Thema der politisch-literarischen Produktion geworden. Zu den beachtenswerten Produktionen dieser Art gehört zweifellos das Buch

Erwin K. Scheuch (Hrsg.): „Die Wiedertäufer der Wohlstandsgesellschaft. Eine kritische Untersuchung der ‚Neuen Linken‘ und ihrer Dogmen.“ Markus Verlag, Köln 1968; 222 Seiten, 9,80 DM.

In diesem Sammelwerk haben eine Reihe von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen (Soziologie, Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Theologie) versucht, die Ideologie der Neuen Linken zu untersuchen. Bereits im Untertitel wird die Stoßrichtung deutlich. Man spricht von den Dogmen der Neuen Linken, will also sagen, daß es sich nicht um wissenschaftliche Erkenntnisse handelt, sondern um Heilswahrheiten, die geglaubt werden müssen, einer rationalen wissenschaftlichen Kritik jedoch nicht standhalten.

Fast alle Autoren dieses Buches, in unterschiedlicher Intensität und auch verschiedenartigen Blickwinkeln, liefern ihr Scherflein zu diesem kritischen Urteil. Alle Verfasser zählen zur Generation der heute 35- bis 45jährigen Professoren; ausgenommen Eugen Kogon, der aber mit seinem relativ sympathischen Urteil über die Neue Linke und die aus ihr entwickelte und entwickelbare Reformpolitik ohnehin ein bißchen abseits von der Generalrichtung steht.

Den dominanten Ton für die Gesamtuntersuchung hat Herausgeber Erwin K. Scheuch angeschlagen, der in seinem Einleitungskapitel die Motivation für diesen Band herausarbeitet. Nach seiner Auffassung muß sich gerade die Wissenschaft durch die Neue Linke herausgefordert fühlen, weil diese sich wissenschaftlich legitimiert. Scheuch meint, es handle sich um eine bestenfalls religiös zu etikettierende „Erweckungsbewegung“; daher auch der Titel des Buches, der an die ekstatische Wiedertäuferbewegung des späten Mittelalters erinnert. Scheuch sieht die historische Parallele in der „Vergewaltigung des Mitmenschen aus Gesinnung“. Leider bleiben die Autoren eine wissenschaftliche Untersuchung über die Vergleichbarkeit der beiden Bewegungen schuldig, so daß die polemische Abkanzelung im Titel der wissenschaftlichen Begründung entbehrt.

Dessenungeachtet ist das Buch für die kritische Auseinandersetzung mit der Neuen Linken der vorerst bedeutsamste Beitrag auf dem Büchermarkt. In zum Teil sehr eindringlichen Einzelanalysen gehen die Verfasser bestimmten ideologischen Aspekten nach. Das Fazit der Analysen läßt sich mit folgenden Vorwürfen an die neue Linke umschreiben: Mangel an Rationalität; Unverständnis der Strukturen und Probleme der modernen Industriegesellschaft; elitärer Dünkel; das Fehlen einer sinnvollen Konzeption für eine bessere Industriegesellschaft.