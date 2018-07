Scotland Yards berühmte Detektive sind überarbeitet und unterbezahlt

Von Karl-Heinz Wocker

Am vierten Tag endlich traf der Mann vom Yard ein. Als Inspektor Clore ihn aus der unauffälligen Limousine steigen sah, gefolgt von zwei jüngeren Beamten in Zivil, offenbar die Helfer des Chefs, da überfiel ihn doch leise Bitterkeit. 72 Stunden hatte er kein Auge zugetan, hatte mühsam die Indizien zusammengetragen, alle Vorarbeiten geleistet, und nun rissen die feinen Herren aus London den Fall an sich, nur damit sie vor der Presse erklären konnten, der mächtige Arm von Scotland Yard schütze einen ausländischen Filmstar selbst hoch droben in Schottland vor dem Verlust wertvoller Schmuckstücke...“

An diesem Anfangsabsatz eines (zugegeben nicht allzu anspruchsvollen) deutschen Kriminalromans ist so gut wie alles falsch. Die Detektive von Scotland Yard kommen nur, wenn sie von ihren örtlichen Kollegen gerufen werden. Ihre Vorschriften ließen eine Wagenfahrt von London nach Schottland niemals zu, dazu wäre die freie Bahnfahrt 2. Klasse da. Auch würden niemals drei Beamte für einen einfachen Diebstahl angesetzt, an dem bereits die örtlichen Einheiten arbeiten. Und die noch so wertvollen Perlen einer Kurvendiva sind für die Männer vom CID, dem „Criminal Investigation Department“ von Scotland Yard längst zu Bagatellen geworden, um die sie sich nicht mehr kümmern.

Nun ist das romantische Bild vom britischen Detektiv keineswegs nur in den Köpfen kontinentaler oder amerikanischer Thrillerleser eingeprägt Genauso beträchtlich und darum viel schlimmer sind die Fehlvorstellungen der Engländer selbst. Ihnen ist es nie geheuer gewesen und noch heute äußerst suspekt, daß es in einer Gesellschaft Männer – und neuerdings sogar Frauen – geben soll, die an der Haustür stehen und dann hereingelassen werden müssen, viele lästige Fragen stellen und doch den Kindermord in der Nachbarschaft nicht aufzuklären vermögen, obwohl sie doch dafür bezahlt werden, und zwar sicher nicht schlecht.

Durch die Geschichte der Londoner Polizei zieht sich dieses doppelte Vorurteil: Zivile Detektive sind „überwiegend unfähig“, und eigentlich sollte man sie ganz verbieten. Als „Jack the Ripper“, dieser nie gefaßte, nie identifizierte Frauenmörder der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts sein Unwesen trieb, verbündeten sich Queen Victoria und Conan Doyle in einer Schmähkampagne gegen das frisch gegründete CID und seine Versuche, Verbrecher zu finden. Die Monarchin ließ aus Windsor wissen, sie „fürchte, die Kriminalabteilung sei nicht so tüchtig, wie sie sein müßte“, und dieser Rüge fügte sie die Beleidigung hinzu, in einem langen Memorandum eigene Vorschläge zu machen, wie der „Ripper“ am besten zu stellen sei.

Um genau die gleiche Zeit erschienen die ersten Geschichten, deren Held Sherlock Holmes hieß. Der Erfolg war ungeheuer. Der Bürger der Viktorianischen Zeit sah darin den Sieg des Amateurs über den Profi, der Selbsthilfe über die Staatsapparatur. Schwere soziale Unruhen gingen damals durchs Land, die Furcht saß hinter den Fensterscheiben, und die Polizei „versagte“, vor allem die neumodischen Zivilbeamten.