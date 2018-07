Inhalt Seite 1 — Dienst nach Vorschrift Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Theodor Eschenburg

Dienstverweigerung oder Arbeitsniederlegung, auch zum Zweck der Wahrung und der Förderung der Arbeitsbedingungen, sind unzulässig“ – so hieß es im Regierungsentwurf des Bundesbeamtengesetzes aus dem Jahr 1951. Der Bundestagsausschuß strich diesen Passus. Er meinte, die Unvereinbarkeit der Dienstverweigerung oder der Arbeitsniederlegung mit den Pflichten eines deutschen Beamten sei so klar gegeben, daß die Aufnahme einer entsprechenden Vorschrift nicht notwendig sei. Tatsächlich ist die Aufnahme eines ausdrücklichen Streikverbots für Beamte damals wohl auf Verlangen der Gewerkschaften unterblieben.

Gleichgültig, ob ein Streikverbot für Beamte ausdrücklich im Gesetz steht oder sich aus dem Beamtenrecht ergibt – würde es auch die Aktion „Diensterfüllung streng nach Vorschriften“ erfassen, wie sie bei der Post durchgeführt wurde, bei der Bundesbahn vorübergehend zu erwarten stand und im Flugverkehr seit längerem im Gange ist?

Zweifellos will die Aufforderung zum „Dienst nach Vorschrift“ nicht eine gesteigerte Ergiebigkeit dienstlichen Verhaltens erreichen, sondern gerade das Gegenteil. Es soll damit ein Druck auf die Dienstherren zum Zweck der Besoldungsverbesserung ausgeübt werden. Diesen Druck durch organisierte Leistungsminderung verbietet jedoch schon der Diensteid, durch den sich der Beamte verpflichtet, seine „Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen“. Nach § 54 des Bundesbeamtengesetzes hat sich der Beamte „mit voller Hingabe seinem Beruf zu widmen“. Alle Dienstvorschriften stehen unter diesen beiden Bestimmungen. Wird gegen sie gehandelt, so kann darin eine Verletzung der Beamtenpflichten gesehen werden.

Die Aktion „Arbeit nach Vorschrift“ ist ein Streik auf Umwegen. Mit diesem Verfahren kann die Tätigkeit in allen Bereichen des öffentlichen Lebens – in der Schule, bei Gericht, bei der Polizei und so weiter – lahmgelegt werden. Wenn nun von Gewerkschaftsseite behauptet wird, es handle sich nicht um einen Streik, sondern um eine „Demonstration“, so ist darauf zu erwidern, daß zwar der Beamte das gleiche Demonstrationsrecht hat wie jeder andere, aber der Ausübung dieses Rechts während der Dienstzeit sind ganz enge Grenzen gesetzt. Sie ist verboten, wenn mit ihr eine befohlene oder empfohlene Leistungsminderung verbunden ist; Beamte, die sich an solchen Aktionen offenkundig beteiligen, können als disziplinarrechtlich belangt werden: Belangt werden können aber auch jene Beamten, die zu diesen Aktionen auffordern.

Zwar kann nach § 91 des Bundesbeamtengesetzes „kein Beamter wegen Betätigung für seine Gewerkschaften oder seinen Berufsverband dienstlich gemaßregelt oder benachteiligt werden“. Das gilt aber nur für rechtlich zulässige Betätigungen. Ein hessischer Gewerkschaftsfunktionär beruft sich auf seine Landesverfassung, in der es heißt: „Das Streikrecht wird anerkannt, wenn die Gewerkschaften den Streik erklären.“ Aber: Bundesrecht bricht Landesrecht, und die Bummelstreikenden sind Bundesbeamte.

Nun scheinen auch andere Organisationen im Bereich von Lehrern und Polizeibeamten neuerdings mit dem Gedanken des Beamtenstreiks, sogar des Vollstreiks zur Wahrung ihrer Interessen zu liebäugeln. Sie sehen die Rechtfertigung nicht zuletzt in der Berufung. auf das Widerstandsrecht. Diesem sind aber enge Grenzen gesetzt. So sagt das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil aus dem Jahr 1956: „Ein Widerstandsrecht gegen einzelne Rechtswidrigkeiten kann es nur im konservierenden Sinn geben, das heißt als Notrecht zur Bewahrung oder Wiederherstellung der Rechtsordnung. Ferner muß das mit dem Widerstandsrecht bekämpfte Unrecht offenkundig sein und müssen alle von der Rechtsordnung zur Verfügung gestellten Rechtsbehelfe so wenig Aussicht auf wirksame Hilfe bieten, daß die Ausübung des Widerstandsrechts das letzte verbleibende Mittel zur Erhaltung und Wiederherstellung des Rechts ist.“