1. Ich bin ganz und gar gegen das viele Krisengeschrei. Überall, wo gutes Theater gespielt wird, erweist es sich, daß es zwar Schwierigkeiten vielerlei Arten gibt, aber die hat es immer gegeben – vielleicht, nur aus stets verschiedenen Ursachen. Auch dis Intendanten srehen immer Problemen gegenüber. Wann war das nicht so – und wie lange lebt das Theater! Hoffentlich – trotz ..Krisen“ noch lange.

2. Der Mangel an guten Autoren, an besonderen Regisseuren und an ensembletreuen Schauspielern und die Ablenkung der Theaterleute durch die Nebentätigkeiten bei Tourneen, Gastspielen, Film, Funk, Fernsehen und Synchronarbeiten

3. „Speelt man god!“ Ich glaube, das ist immer noch das beste Rezept. Und vielleicht wäre es hilfreich, das Katastrophengeschrei aufzugeben und aus „Nein“ manchmal „Ja“ zu machen.

1. Nein. Die „Krise des Theaters“ gehört zur Krise des Verhältnisses von Kunst und Gesellschaft (siehe zum Beispiel documenta IV). Sie ist mit der „Krise des Intendantenberufs“ höchstens insofern in Verbindung zu bringen, als diese Relation nicht immer gesehen wird.

2. Mangelnde Möglichkeit zur Entfaltung privatwirtschaftlicher Initiative (Kameralistik).

Abhängigkeit von einem anachronistisch gewordenen Bühnenrecht (Beispiel: Normal vertrag Solo, datierend aus den zwanziger Jahren). –

Der erforderliche Eiertanz zur Befriedigung divergierender Interessen – das heißt: die Notwendigkeit, sich zwischen der Scylla der „öffentlichen Meinung“ lies: Presse einerseits und Publikum andererseits) und der Charybdis der Rechtsträger-Auflagen (lies: Erfüllung des Einnahmesolls und „kulturelle Repräsentanz“), als auch dem Beschäftigungsanspruch der Mitglieder, der Kapazität der Werkstätten und dem Produktionszwang durch Abonnementsverpflichtungen hindurchzulavieren.