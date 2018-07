Harriet ist die echte Enkelin aller enfants terribles der Kinderliteratur. Ihre Schrecklichkeit hat die gleichen Ursachen wie bei all ihren literarischen und wahrhaftigen Schwestern: die ratlose Einsamkeit eines Kindes, das in der Welt der Erwachsenen unbeachtet und unverstanden wie vergessen vor sich hinleben muß, trotz eigenem Kinderzimmer, Bad und Köchin, armselig und ohne einen Platz für sich selbst. Harriets Einsamkeit steigert sich zur Verzweiflung, als auch noch ihre Kinderfrau heiratet und die Mutter, flotte New Yorker Society-Dame, sagt: „Aber Schätzchen, du bist doch ohnehin zu alt für eine Kinderfrau!“

Harriets Reaktion ist die eines intelligenten. Kindes, das mit Hilfe unerschöpflicher Phantasie Aufmerksamkeit erzwingt und aus ihrer Rebellion Ereignisse macht. Sie wird Spion, klettert in fremde Häuser, beobachtet fremde Leute und Kinder aus ihrer Klasse, wird hochmütig, aggressiv und schnurrig und bringt die Gesellschaft, die sie prompt ausstößt, immer wieder in Verlegenheit und Aufruhr.

Das Ende? Eigentlich keins. Die Eltern schleppen Harriet zum Psychiater, und das ändert alles ein bißchen, so wie der Lauf der Zeit Harriet auch ein bißchen ändert. In der Schule kommen sie auf die Idee, Harriets Schreiblust in so etwas wie sinnvolle Bahnen zu lenken (sie darf für die Schul-Zeitung schreiben), und die anderen Kinder finden den einfallsreichen Charakter in ihrer Mitte plötzlich auch ganz schick.

Ein Kind paßt sich an, ein Kind, wird angepaßt, zum Verstummen, zur Ruhe, zum relativen Bravsein gebracht. Aber man spürt: ein Rest bleibt ungezähmt, und man kann schwanken, ob man das als Trost oder als Gefahr verstehen will –

Louise Fitzhugh: „Harriet – Spionage aller Art“, aus dem Amerikanischen von Inge M. Artl; Bertelsmann Jugendbuchverlag, Gütersloh; 248 S., 12,80 DM.

Ein melancholisches Buch also? Für die Kinder nicht im geringsten. Sie genießen die vorexerzierte Freiheit, die sich diese Art von Großstadt-Pippi nimmt. Sie genießen den kühlen, humorvollen Stil einer Autorin, die Kinder einfach kennt. Sie erkennen die Typen wieder, die Spionin Harriet gnadenlos genau in ihrem Tagebuch beschreibt: die Komischen und die Netten, die Ungeduldigen und die Unausstehlichen.

Ein Meisterbuch, Turbulenz und Spannung und Abenteuer für Kinder, ein Stück Wahrheit für die Großen. sy