Inhalt Seite 1 — Ein lebendes Denkmal Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rolf Zundel

Max Reimann ließ sich noch einmal von der Woge der Emotion tragen. Als die Internationale in der Dortmunder Westfalenhalle aufklang, gesungen von fast zweitausend Menschen, da fuhr es dem hageren Greis in die Glieder. Er faßte die Hände seiner Nebenleute, bewegte sich im Takt, sah unten im Saal die hochgereckten Fäuste, und immer, wenn der Refrain kam – "Völker, höret die Signale, auf zum letzten Gefecht!" –, zuckte der Kopf fast ekstatisch, unter buschigen Brauen wurden die Augen feucht, und das eisgraue Haar flatterte wild. Der alte Arbeiterführer war zurückgekehrt.

Vor 14 Jahren hatte Reimann sich dem Haftbefehl durch die Flucht in die DDR entzogen, 1956 wurde die KPD verboten, deren Vorsitzender er war, seither hat er in Ostberlin gelebt und ist dort vor kurzem siebzig geworden, ein alter, kranker Mann. Im besten Hofschranzenstil hatte "Neues Deutschland" über die Geburtstagsfeier berichtet: "Walter Ulbricht schließt den Kampfgefährten in die Arme und wünscht ihm Gesundheit sowie viele Erfolge für die KPD und für die ganze westdeutsche Arbeiterklasse."

Es war wohl keine strahlende Rolle, die Reimann in der DDR geblieben war. Sein Kampfgefährte Ulbricht ließ nie einen Zweifel daran, wer Herr im Haus war. Und auch jetzt noch, zum Schluß, sieht es so aus, als müßte Reimann Ulbrichts Linie in der Bundesrepublik vertreten.

Es ist kein Geheimnis, daß die Neukonstituierung der DKP in Ostberlin zunächst, wenn nicht behindert, so doch gewiß nicht gefördert wurde; die Initiative ging eher von den Kommunisten in der Bundesrepublik aus. Reimann hat sich noch kurz vor ihrer Gründung gegen eine neue Partei ausgesprochen, und er tritt jetzt als Leiter der Verhandlungskommission für die Wiederzulassung der alten KP auf.

Max Reimann ist eines der letzten prominenten Mitglieder der KP, die aus der DDR zurückgekehrt sind. Seine Fluchtgenossen der fünfziger Jahre, die schon vor ihm durch ihre Anwälte erkunden ließen, ob noch Verhaftungsgefahr in der Bundesrepublik bestand, sind schon im Lande und meist auch schon Mitglieder der neuen DKP. Aber wäre Reimann auch noch Mitglied oder gar Führer dieser neugegründeten Partei, dann könnte er als Beweis dafür benutzt werden, daß die DKP eine Fortsetzung der KPD ist; sie könnte als Nachfolgeorganisation der KPD verboten werden. Dieser Gefahr ist die DKP ausgewichen, indem sie zu Reimann formal Distanz hält.

Von den Meinungsverschiedenheiten über die Taktik – Neukonstituierung oder Kampf für Aufhebung des Verbots – ist nach außen wenig zu spüren; die Zuhörer in der Versammlung Reimanns und in denen der DKP sind die gleichen, und auch die Reden sind fast austauschbar. Wie die DKP, so hat sich auch Reimann die offizielle Betrachtungsweise der ČSSR-Invasion, wie sie in Moskau und Ostberlin gilt, zu eigen gemacht; bei ihm sind die Konturen nur noch etwas gröber und klobiger: Schon Dulles, so erklärte er, habe für seine rollback-Politik die Tschechoslowakei als schwache Stelle herausgesucht. Strauß und andere christliche Demokraten hätten diese aggressive Politik weiterentwickelt, Brandt habe sie modernisiert; und diese Politik habe am 21. August ihre entscheidende Niederlage erhalten. Donnernder Beifall und ein paar vereinzelte Pfiffe.