Der Mann, der im August ein Attentat auf den griechischen Ministerpräsidenten Papadopoulos verübte, Alexander Panagoulis, wird nicht hingerichtet. Das ist in doppelter Hinsicht gute Nachricht: Zuallererst des jungen Offiziers wegen, für dessen Leben aus aller Welt Bittgesuche in Athen eingingen; dann jedoch wegen der politischen Bedeutung der Aussetzung.

Offensichtlich hat es innerhalb der regierenden Militärjunta eine scharfe Auseinandersetzung gegeben – zwischen dem gemäßigten Papadopoulos-Flügel und den militanten Eisenfressern, Papadopoulos, so scheint es, wollte schön das Todesurteil nicht und war dann erst recht gegen dessen Vollstreckung; von den 38 Offizieren des Revolutionsrates sprachen sich hingegen 31 für sofortige Exekution aus. Es gab da merkwürdige Episoden: daß die Urteilsverkündung verschoben werden mußte, weil unversehens zwei Richter auf einmal erkrankten; daß dann die Verurteilung zum Tode nicht wegen des Attentats, sondern wegen Fahnenflucht erfolgte; daß schließlich nach einem mehrstündigen Besuch von Papadopoulos in der amerikanischen Botschaft die Vollstreckungsfrist stillschweigend überschritten und der Verurteilte ins Gefängnis auf Ägina gebracht wurde.

Daß dies ein Sieg des Premierministers über die „Harten“ war, ließ sich zugleich an mehreren anderen Vorgängen ablesen. Oberst Ladas, bisher als Generalsekretär im Ministerium für öffentliche Ordnung Chef des Sicherheitsdienstes, wurde ins Innenministerium abgeschoben; die Generalsekretäre – alles Putsch-Militärs – sind in den Ministerien nach Minister und Staatssekretär in den dritten Rang verwiesen worden; bald sollen Dekrete über die Einsetzung eines Verfassungsgerichtshofes und die Betätigung politischer Parteien erlassen werden.

Manches deutet darauf hin, daß der Revolutionsrat in Zukunft geringere, das Kabinett größere Befugnisse erhalten soll. Auch gibt es Anzeichen dafür, daß sich Papadopoulos langsam mit dem Gedanken an eine legale Opposition vertraut macht; jedenfalls wirbt er um frühere Politiker wie Averoff und Markezinis.

Noch ist die Tendenz nur schwach, die Situation verworren; Oberst Ladas könnte Papadopoulos noch immer das Schicksal Nagibs bescheren. Nach anderthalb trüben Jahren der Juntaregierung schaffen jedoch schon winzige Lichtblicke Erleichterung. ts