Von Herbert Rosendorfer

Man soll sich, pflegte Albin Kessel zu zitieren, wenn wir bedauerten, daß er die Geschichte mit den sechs Namen seiner Tochter und dem Standesamt nicht niederschrieb – man soll sich vor dem direkt Autobiographischen hüten.

Nun sind fast zwei Jahre vergangen, daß Albin Kessel verscholl (ein Lieblingswort Kessels, er konnte stundenlang in seiner kauzigen Art über die Präsensform des Partizips „verschollen“ reflektieren: verschollen? Kessel neigte eher zu verschallen in Analogie zu erschallen), und meines Wissens ist die Geschichte auch in seinem literarischen Nachlaß nicht gefunden worden, Kessel hat sie also tatsächlich nie aufgeschrieben. So werde ich die letzte Freundespflicht erfüllen und noch einmal Albin Kessels Gegenwart beschwören, Albin Kessel, wie er unter uns saß, mit dem feuchten Mundstück seiner langen Pfeife die Haare von hinten über die Glatze kämmte und nach zwei Stunden Meditierens über die Präsensform von „verschollen“ die Geschichte zum besten gab:

Man soll sich vor dem direkt Autobiographischen hüten. Aufschreiben werde ich es nie, aber da es sich strenggenommen nicht um meine Biographie, sondern um einen frühen Teil der Biographie meiner Tochter handelt, bin ich immerhin bereit, die Geschichte zu erzählen.

Meine Tochter ist im Krankenhaus zur Welt gekommen. Ihr wißt ja, die Zeit der Geburtshäuser ist bald vorbei. Wir kennen Mozarts Geburtshaus, Goethes Geburtshaus, meines gibt es auch; kommt man in eine Stadt, findet man an schönen alten Häusern Marmortafeln mit goldenen Inschriften: „Hier ist der Erfinder des Streckregulators geboren. In Dankbarkeit die Bürger der Stadt.“ Solche Tafeln wird es für kommende Generationen nicht mehr geben. Ich stelle mir vor, daß man an Krankenhäusern eine Fassade mit Marmor verkleiden wird, in die, oben beginnend, nach und nach die Namen der bedeutenden hier geborenen Persönlichkeiten eingeritzt werden. Meine Tochter ist also auch, dem unwiderstehlichen Zuge der Zeit folgend, in einem Krankenhaus geboren. Das Kind wurde auch keineswegs dem gerührten Vater in die Arme gelegt – natürlich wäre das aus hygienischen Gründen unvertretbar –, sondern hinter einer dicken Glasscheibe von einer unwilligen Schwester, die eigentlich viel Wichtigeres zu tun hatte, gezeigt. Man sagt, die Schwestern zeigen den Vätern das attraktivste Kind, das jeweils zur Hand ist. Das glaube ich nicht. Ich nehme an, sie zeigen das nächstliegende. Nicht weniger enttäuschend ist dann die Krankenhaustaufe. Die Taufpaten stellen sich in der hochmodernen Klinik-Rundkirche (deren Innenausstattung in der Regel einer Parsifal-Inszenierung in Ingolstadt ähnelt) in einer Reihe auf, ein Geistlicher kommt mit einer Art Weihwasser-Spraydose und tauft mißmutig. Auch er hätte Wichtigeres zu tun; ich kann mir zwar nicht recht denken, was.

Individueller ist lediglich die bürokratische Behandlung unmittelbar nach der Geburt des Kindes. Ich mußte allerhand Angaben machen und wurde unter anderem nach dem Namen für das Kind gefragt. Vorsorglich hatte ich einen diesbezüglichen Zettel mitgebracht, auf den ich auf der Schreibmaschine im Schweiße meines Angesichtes sauber in einer Reihe die sechs Vornamen für die Tochter (der andere Zettel mit den männlichen Vornamen war schon im Papierkorb) aufgeschrieben hatte:

Johanna Katharina Constantia Maria Magdalena Cäcilia.