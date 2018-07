Inhalt Seite 1 — Ein Versuch in Multi-Media Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Siegfried Schober

Daß die kurrente Pop-Euphorie die Literaten nicht nur verstört, sondern gelegentlich auch mitreißt, ist eigentlich ganz schön. Das könnte Lockerung, neuen Mut und neue Phantasie in ihr doch etwas erstarrtes Gewerbe bringen; sie vielleicht auch wieder dem Publikum näher bringen, das sie an Kinos und Diskotheken verloren haben.

Den Leuten allerdings, denen der in dem Buch von

Heinz von Cramer: „Der Paralleldenker – Zombies Roman“, Gestaltung Jan Buchholz und Renie Hinsch; Verlag Hoff mann und Campe, Hamburg; 336 S., 33,– DM

auf Seite 23 erwähnte Film „Pierrot le fou“ von Godard und die auf Seite 330 notierte Schallplatte „Surrealistic Pillow“ von den Jefferson Airplane etwas wert sind, wird dieser literarische Ausflug in die Pop- und Sub-Kultur nicht imponieren. Er wird sie nicht von den Sitzen reißen, ihnen vielmehr die Schuhe ausziehen. Er wird ihnen geradewegs als lächerlicher und nicht minder trauriger Anbiederungsversuch vorkommen, und das mit Recht. Heinz von Cramer ist ein ernst zu nehmender Schriftsteller, der gewiß mehr Popularität verdient hätte, doch mit diesem unglückseligen Buch befindet er sich nun ganz und gar auf dem falschen Trip.

Zombie, der Held des Romans, ist eine Figur aus exotischen Horrorfilmen, wo sie als lebender Leichnam, vom Willen eines Bösewichts beherrscht, ihr Unwesen treibt. Heinz von Cramer hat die Figur aus ihrer düster-romantischen Welt in eine eher biedere übergeführt, wo sie so etwas wie einen Super-Jedermann oder Über-Michel darstellen soll, der willenloser Sklave des Zeitgeistes ist.

Natürlich hat jetzt auch Heinz von Cramer mit den herkömmlichen Erzählgewohnheiten gebrochen, wogegen ja nichts einzuwenden wäre, wenn das Sprachmaterial, das er aus vielerlei literarischen und außer-literarischen Beständen zusammengetragen hat, eben nicht nur Material bliebe, totes Gestein, Satzstümpfe und Wortbrocken, bei denen sich nichts rührt, die nichts in Bewegung setzen. Am wenigsten die Geschichte Zombies, die in eine Reihe zusammenhangloser Stationen und Aktionen zerfällt, in meist stakkatohaft geschriebene Textstücke, aus denen oft nicht mehr als undeutliche oder verzerrte Bilder und Bewegungsabläufe zu erkennen sind. Man hat schon Glück, wenn man gelegentlich herausbekommt, daß Zombie ins Kino geht, Liebe macht, in einem Betrieb arbeitet und nicht bloß eine obskure Figur ist, die in einem Ragout von Worten herumschwimmt, etwa solcherart: „Galaxis. Galathee. Und Gelatine. Schritte. Rhythmus; klapperndes Aufhalten, Antreiben. Ubi dubi uah ... übt dubi uah ... Hurra!..“